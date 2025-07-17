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Вибухонебезпечний предмет здетонував під машиною розмінування на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Ізюмському районі Харківської області вибухонебезпечний предмет здетонував під робочим органом машини механізованого розмінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на ДСНС.     

На Харківщині в Ізюмському районі здетонував вибухонебезпечний предмет під робочим органом машини механізованого розмінування, що працювала на ґрунтовій дорозі поблизу лісового масиву

На щастя, сапери ДСНС не постраждали.

На Харківщині підірвалася машина розмінування
На Харківщині підірвалася машина розмінування
На Харківщині підірвалася машина розмінування

"Машини механізованого розмінування є ключовим інструментом для швидкого та безпечного розмінування, адже вони приймають на себе основний удар вибуху, убезпечуючи життя фахівців ДСНС", - наголосили у відомстві.

Автор: 

розмінування (1013) Харківська область (1303)


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А про що новина? Ці машини якраз для розмінування й призначені, хіба ні?
Наступною "новиною" буде: "сапер Петренко встановив міну"?
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17.07.2025 11:57 Відповісти
А новина, що каток з гівна зліпили - зекономили на металі, і після першого ж вибуху він луснув як кавун. Не знаю що рвануло, але явно не протитанкова міна, яка рознесе такий пустотілий, заповнений щебнем чи бутом (на фото трошки видно в розриві металу) каток вщент. Як інженер-сапер, хоч і старий, можу сміливо констатувати - ця машина годиться для знешкодження протипіхотних мін, після протитанкової міни - капремонт, нерозірваний снаряд може просто вдавити в землю глибше (залежить від грунту) і він залишиться там чекати свого часу.
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17.07.2025 12:31 Відповісти
І про що ця новина? У цієї машини таке призначення.
Чи варто чекати новин в стилі "У їдучого автомобіля крутились колеса"?
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17.07.2025 12:12 Відповісти
Треба оту верещук, що утікла в ОПУ, задіяти на розмінуванні!! У неї, чимало досвіду, можливо, вона і посвідчення має, «УБД», за Південь України???
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17.07.2025 12:45 Відповісти
 
 