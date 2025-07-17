1 744 5
Вибухонебезпечний предмет здетонував під машиною розмінування на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
В Ізюмському районі Харківської області вибухонебезпечний предмет здетонував під робочим органом машини механізованого розмінування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
На Харківщині в Ізюмському районі здетонував вибухонебезпечний предмет під робочим органом машини механізованого розмінування, що працювала на ґрунтовій дорозі поблизу лісового масиву
На щастя, сапери ДСНС не постраждали.
"Машини механізованого розмінування є ключовим інструментом для швидкого та безпечного розмінування, адже вони приймають на себе основний удар вибуху, убезпечуючи життя фахівців ДСНС", - наголосили у відомстві.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наступною "новиною" буде: "сапер Петренко встановив міну"?
Чи варто чекати новин в стилі "У їдучого автомобіля крутились колеса"?