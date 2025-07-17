Вибухонебезпечний предмет здетонував під машиною розмінування на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Ізюмському районі Харківської області вибухонебезпечний предмет здетонував під робочим органом машини механізованого розмінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

На Харківщині в Ізюмському районі здетонував вибухонебезпечний предмет під робочим органом машини механізованого розмінування, що працювала на ґрунтовій дорозі поблизу лісового масиву

На щастя, сапери ДСНС не постраждали.







"Машини механізованого розмінування є ключовим інструментом для швидкого та безпечного розмінування, адже вони приймають на себе основний удар вибуху, убезпечуючи життя фахівців ДСНС", - наголосили у відомстві.