Взрывоопасный предмет взорвался под машиной разминирования на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Изюмском районе Харьковской области взрывоопасный предмет сдетонировал под рабочим органом машины механизированного разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

На Харьковщине в Изюмском районе сдетонировал взрывоопасный предмет под рабочим органом машины механизированного разминирования, работавшей на грунтовой дороге вблизи лесного массива.

К счастью, саперы ГСЧС не пострадали.







"Машины механизированного разминирования являются ключевым инструментом для быстрого и безопасного разминирования, поскольку они принимают на себя основной удар взрыва, защищая жизни специалистов ГСЧС", - отметили в ведомстве.