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Взрывоопасный предмет взорвался под машиной разминирования на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Изюмском районе Харьковской области взрывоопасный предмет сдетонировал под рабочим органом машины механизированного разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

На Харьковщине в Изюмском районе сдетонировал взрывоопасный предмет под рабочим органом машины механизированного разминирования, работавшей на грунтовой дороге вблизи лесного массива.

К счастью, саперы ГСЧС не пострадали.

В Харьковской области подорвалась машина разминирования
В Харьковской области подорвалась машина разминирования
В Харьковской области подорвалась машина разминирования

"Машины механизированного разминирования являются ключевым инструментом для быстрого и безопасного разминирования, поскольку они принимают на себя основной удар взрыва, защищая жизни специалистов ГСЧС", - отметили в ведомстве.

Автор: 

разминирование (728) Харьковская область (1287)


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А про що новина? Ці машини якраз для розмінування й призначені, хіба ні?
Наступною "новиною" буде: "сапер Петренко встановив міну"?
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17.07.2025 11:57 Ответить
А новина, що каток з гівна зліпили - зекономили на металі, і після першого ж вибуху він луснув як кавун. Не знаю що рвануло, але явно не протитанкова міна, яка рознесе такий пустотілий, заповнений щебнем чи бутом (на фото трошки видно в розриві металу) каток вщент. Як інженер-сапер, хоч і старий, можу сміливо констатувати - ця машина годиться для знешкодження протипіхотних мін, після протитанкової міни - капремонт, нерозірваний снаряд може просто вдавити в землю глибше (залежить від грунту) і він залишиться там чекати свого часу.
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17.07.2025 12:31 Ответить
І про що ця новина? У цієї машини таке призначення.
Чи варто чекати новин в стилі "У їдучого автомобіля крутились колеса"?
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17.07.2025 12:12 Ответить
Треба оту верещук, що утікла в ОПУ, задіяти на розмінуванні!! У неї, чимало досвіду, можливо, вона і посвідчення має, «УБД», за Південь України???
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17.07.2025 12:45 Ответить
 
 