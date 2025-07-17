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Взрывоопасный предмет взорвался под машиной разминирования на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Изюмском районе Харьковской области взрывоопасный предмет сдетонировал под рабочим органом машины механизированного разминирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
На Харьковщине в Изюмском районе сдетонировал взрывоопасный предмет под рабочим органом машины механизированного разминирования, работавшей на грунтовой дороге вблизи лесного массива.
К счастью, саперы ГСЧС не пострадали.
"Машины механизированного разминирования являются ключевым инструментом для быстрого и безопасного разминирования, поскольку они принимают на себя основной удар взрыва, защищая жизни специалистов ГСЧС", - отметили в ведомстве.
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