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Новости Подрыв на мине
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Трое волонтеров подорвались на российской мине в Херсонской области

міна

Накануне вечером в Велетенском на Херсонщине трое волонтеров подорвались на российской мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

"Авто, в котором они находились, наехал на взрывное устройство. Мужчины, 30, 32 и 57 лет, получили минно-взрывные травмы и контузии. Состояние пострадавших - легкое, медики назначили им амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6852) мина (325) Херсонская область (5031) Херсонский район (454) Велетенское (6)


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