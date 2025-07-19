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Новости Подрыв на мине
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Женщина погибла, подорвавшись на мине в Бериславе

В Харьковской области в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали двое детей

В Бериславе на Херсонщине из-за подрыва на мине погибла местная жительница.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, трагедия произошла вчера вечером.

"В результате детонации травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1960 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким погибшей", - отметил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое волонтеров подорвались на российской мине на Херсонщине

Автор: 

взрыв (6852) Берислав (159) мина (325) Херсонская область (5031) Бериславский район (104)


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Це одразу напроти Нової Каховки, між ними лише ріка. Всі Каховки під орками ( лівий берег)
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19.07.2025 16:35 Ответить
 
 