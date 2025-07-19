Женщина погибла, подорвавшись на мине в Бериславе

В Бериславе на Херсонщине из-за подрыва на мине погибла местная жительница.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, трагедия произошла вчера вечером.

"В результате детонации травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1960 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким погибшей", - отметил глава области.

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