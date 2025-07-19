Россияне ранили за день четырех человек в Херсоне. ФОТОрепортаж
В течение дня 19 июля российские войска несколько раз атаковали Херсон, под обстрелами также находились Дудчаны.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Корабельном районе Херсона в результате атаки российского дрона пострадали два человека.
Так, около четырех часов утра взорвался вражеский дрон, который залетел в окно частного дома, в результате чего пострадали мужчины 28 и 34 лет. Их в состоянии средней тяжести доставили в больницу. У пострадавших диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы. У одного - осколочное ранение голени. Медики оказали им необходимую помощь.
Вечером стало известно, что также в больницу доставили жителя Херсона, пострадавшего в результате атаки российского беспилотника. 59-летний мужчина получил минно-взрывную травму. В данное время медики его дообследуют и оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Кроме того, из-за российской дроновой атаки в Корабельном районе Херсона пострадал еще один местный житель.
В результате сброса взрывчатки с дрона убойную рану коленного сустава и ссадины головы получил 40-летний мужчина. Врачи оказали пострадавшему помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.
Также сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли Дудчаны.
Из-за вражеской атаки в населенном пункте повреждены несколько жилых домов. В одном из них произошел пожар. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.
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