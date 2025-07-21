Рост цен на нефть приостановился: аналитики сомневаются в эффективности новых санкций ЕС против России

В понедельник котировки нефти сорта Brent держатся вблизи $69 за баррель, а американского сорта WTI - около $67, поскольку инвесторы продолжают оценивать эффект 18-го пакета санкций ЕС против России и возможные тарифы США на импорт из Европы.

В то же время рост предложения со стороны ОПЕК и снижение буровой активности в США формируют для рынка "боковой" диапазон $64-70 для цен на нефть на текущей неделе, сообщает Reuters.

По оценке аналитиков, из перечня новых санкций наибольшее влияние на рынок будет иметь полный запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах. Больше всего от этого пострадают Индия и Турция, которые получали российскую нефть со значительным дисконтом и далее перепродавали топливо другим странам уже по рыночным ценам.

В то же время аналитики ING сомневаются, что эти меры существенно сократят глобальные поставки, но предупреждают: контроль за цепочками поставок будет сложным. На фоне слабой реакции рынка цены остались почти неизменными.

Кроме того, Иран готовится к переговорам с Великобританией, Францией и Германией по своей ядерной программе в Стамбуле. Их провал может возобновить санкционное давление на Тегеран и повлиять на баланс рынка, однако в случае их успешности цены вероятно пойдут вниз.

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Ранее сообщалось, в одобренный странами ЕС в минувшую пятницу 18-й пакет санкций против России вошли меры, которые должны нанести дополнительный удар по российской нефтяной промышленности. В частности, ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти. Впрочем, этот запрет не будет распространяться на импорт нефтепродуктов из Норвегии, Великобритании, США, Канады и Швейцарии, уточнили собеседники агентства.