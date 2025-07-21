Пекин угрожает "жестким ответом" в ответ на первые санкции ЕС против китайских банков, – Bloomberg

Министерство коммерции Китая заявило, что недавно введенные европейские санкции против компаний из Китая "серьезно вредит" двусторонним отношениям и пообещало предпринять "необходимые действия" для защиты интересов китайского бизнеса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз в пятницу добавил в санкционный список два китайских банка - Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank - а также пять компаний из КНР, обвинив их в содействии обходу ограничений против России через криптовалютные операции и финансирование экспорта.

Новые ограничения стали первым случаем с начала полномасштабной войны в Украине, когда китайские банки попали под санкции ЕС. Брюссель объясняет решение тем, что китайские финансисты из приграничной провинции Хэйлунцзян помогали российским контрагентам обходить запреты.

Пекин назвал действия ЕС нарушением принципов ВТО, заявив, что "нормальные торговые контакты" между китайскими и российскими компаниями не направлены против третьих сторон. По данным South China Morning Post, китайская дипломатия безрезультатно пыталась исключить банки из санкционного списка ЕС еще на этапе предварительных консультаций.

Согласно информации China Daily, Китай прорабатывает варианты симметричного или селективного ответа - от судебных жалоб в ВТО до зеркальных ограничений в отношении европейских компаний. ЕС, в свою очередь, сигнализирует готовность к "диалогу, но не к пересмотру решений", если банки не прекратят помогать России.

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Как сообщалось, послы стран ЕС в пятницу, 18 июля, согласовали 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, после того, как его прекратила блокировать Словакия. Среди прочего, в этом пакете Евросоюз впервые ввел санкции против китайских банков за сотрудничество с Россией.