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"Эпоха дешевых продуктов прошла": Производители фруктов и овощей объяснили рост цен

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Время дешевых продуктов проходит, особенно это касается дешевых натуральных фруктов и овощей.

Об этом президент "Украинской плодоовощной ассоциации" Тарас Баштанник рассказал в интервью ЦЭС.

"Что определяет конечную цену на полке или на рынке на ягоду или на фрукт? Никого не волнует себестоимость... Всех волнует баланс спроса и предложения, вот и все", - рассказал Баштанник.

По его словам, это было вызвано в первую очередь погодными условиями, которые повлияли не только на Украину, но и на другие страны Европы, а также Турцию, Узбекистан и другие. В то же время глава ассоциации отметил, что цены также растут из-за повышения себестоимости производства, в частности, из-за проблем с трудовыми ресурсами.

"Эра дешевых продуктов проходит... в мире. Себестоимость растет, с трудовыми ресурсами проблема все больше и больше. Это, пожалуй, главное. Если мы посмотрим на этот сезон, мы можем пройтись по любой позиции, но мы ни одну не назовем, которая дешевая. Все дорогие", - добавил Баштанник.

В то же время он предположил, что в этом году украинцы могут ожидать определенное удешевление цен на яблоки и другие продукты плодово-овощной и ягодной группы в период их активного сбора. Он пояснил, что поскольку в стране пока еще плохо развиты мощности для долгосрочного хранения, что будет давить на производителей к более быстрой реализации продукции.

Ранее сообщалось, что в Украине под конец сезона подорожала черешня. В прошлом году она была на 45% дешевле.

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продукты (1540) цены (2294) фрукты (9)


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Короче говоря, как только ЕС вернуло пошлины на ввоз агропродукции из Украины по квотам, украинские аграрии решили зарабатывать на украинцах. Себестоимость агропродукции в Украине кратно! ниже, чем в любой стране ЕС.
Я слышал, что также в одной недостране с топливом делают.
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21.07.2025 13:43 Ответить
"Эпоха дешевых продуктов прошла": Производители фруктов и овощей объяснили рост цен Источник: https://censor.net/ru/n3564390
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Звучить так, ніби мінімальна зарплатня в Україні стала 800 евро і пенсія 700 євро.
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21.07.2025 14:16 Ответить
Об этом президент "Украинской плодоовощной ассоциации" Источник: https://censor.net/ru/n3564390
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З початку повномасштабного стільки багато цікавого дізнався. І що Україна годує пів світу, і що добуває і виробляє багато чого високотехнологічного, і що в Україні є купа державних установ, про які ніхто гадки не мав. Українська плодоовочева асоціація часом не державна установа? Що саме вони вирощують, що роблять такі заяви і хто їх фінансує?
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21.07.2025 14:22 Ответить
Усе в Божих руках, особливо дощі
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21.07.2025 15:02 Ответить
А не натуральні продукти продаватимуться в магазинах господарчих товарів?
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21.07.2025 15:53 Ответить
фішка у тому, що наші овочі-фрукти продаються у ЄС, в фрукти з ЄС продаються у нас. Але десь по середині хтось пиляє бабло на поверненні НДС і гроші вивозить за кордон.
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21.07.2025 16:28 Ответить
 
 