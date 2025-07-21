"Эпоха дешевых продуктов прошла": Производители фруктов и овощей объяснили рост цен
Время дешевых продуктов проходит, особенно это касается дешевых натуральных фруктов и овощей.
Об этом президент "Украинской плодоовощной ассоциации" Тарас Баштанник рассказал в интервью ЦЭС.
"Что определяет конечную цену на полке или на рынке на ягоду или на фрукт? Никого не волнует себестоимость... Всех волнует баланс спроса и предложения, вот и все", - рассказал Баштанник.
По его словам, это было вызвано в первую очередь погодными условиями, которые повлияли не только на Украину, но и на другие страны Европы, а также Турцию, Узбекистан и другие. В то же время глава ассоциации отметил, что цены также растут из-за повышения себестоимости производства, в частности, из-за проблем с трудовыми ресурсами.
"Эра дешевых продуктов проходит... в мире. Себестоимость растет, с трудовыми ресурсами проблема все больше и больше. Это, пожалуй, главное. Если мы посмотрим на этот сезон, мы можем пройтись по любой позиции, но мы ни одну не назовем, которая дешевая. Все дорогие", - добавил Баштанник.
В то же время он предположил, что в этом году украинцы могут ожидать определенное удешевление цен на яблоки и другие продукты плодово-овощной и ягодной группы в период их активного сбора. Он пояснил, что поскольку в стране пока еще плохо развиты мощности для долгосрочного хранения, что будет давить на производителей к более быстрой реализации продукции.
Ранее сообщалось, что в Украине под конец сезона подорожала черешня. В прошлом году она была на 45% дешевле.
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Я слышал, что также в одной недостране с топливом делают.
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Звучить так, ніби мінімальна зарплатня в Україні стала 800 евро і пенсія 700 євро.
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З початку повномасштабного стільки багато цікавого дізнався. І що Україна годує пів світу, і що добуває і виробляє багато чого високотехнологічного, і що в Україні є купа державних установ, про які ніхто гадки не мав. Українська плодоовочева асоціація часом не державна установа? Що саме вони вирощують, що роблять такі заяви і хто їх фінансує?