В Україні під кінець сезону подорожчала черешня. Торік вона була на 45% дешевшою

Більшість садівників України цього тижня заявили про завершення сезону продажу черешні. Підтверджують цю інформацію й оптові компанії, які повідомляли про брак пропозиції черешні в місцевих господарствах.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Там додали, що придбати необхідний оптовий обсяг черешні не вдавалося навіть шляхом підвищення закупівельних цін на нові партії.

На сьогодні оптові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 150-220 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій, і нові ціни були вже мінімум на 10% вищими, ніж минулого тижня.

Як зазначається, ціни на черешню цього сезону на внутрішньому ринку України часто перевищували показники минулого року, що зумовлено зниженням урожайності фруктів цьогоріч, через аномальні погодні умови наприкінці весни та на початку літа.

Висока вартість часто спричиняла зниження попиту на черешню – учасники ринку пояснювали це тим, що кінцеві споживачі не були готові купувати місцеву ягоду за настільки високими цінами.

Торік сезон черешні в Україні завершився приблизно на тиждень пізніше, але останні партії цієї продукції виробники відвантажували в середньому на 45% дешевше, ніж цього сезону. Таку цінову різницю, ключові гравці ринку пояснюють як зниженням врожайності черешні, так і різким зростанням витрат на вирощування цієї культури.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього тижня стартував сезон яблук нового врожаю. Українські садівники розпочали збирання врожаю яблук ранніх сортів фактично у ті самі терміни, що й минулого сезону.

На початку липня на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю.

До того стало відомо, що за січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн. Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.