В Україні почали продавати перші місцеві кавуни. Ціни всього на 10% вищі за торішні
На українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. На сьогодні збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
Сезон баштанних розпочався приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, але поки великим оптом продукцію відпускають одиничні господарства.
Основні продажі кавунів проводяться за ціною 20-28 грн/кг, при цьому обсяги пропозиції на даний момент вельми незначні.
Водночас ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.
За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на баштанні найближчим часом унаслідок збільшення пропозиції на ринку з місцевих господарств.
Раніше стало відомо, що в Україні почали продавати лохину місцевого виробництва, ціни на неї в 2,6 раза вищі за торішні.
Раніше повідомлялося, що в Україні минулого тижня стрімко дешевшала черешня через стрімке погіршення якості продукції внаслідок погодних умов.
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