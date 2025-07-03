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Новини
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В Україні почали продавати перші місцеві кавуни. Ціни всього на 10% вищі за торішні

В Україні почали продавати перші місцеві кавуни. Скільки вони коштують?

На українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. На сьогодні збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

Сезон баштанних розпочався приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, але поки великим оптом продукцію відпускають одиничні господарства.

Основні продажі кавунів проводяться за ціною 20-28 грн/кг, при цьому обсяги пропозиції на даний момент вельми незначні

Водночас ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.

За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на баштанні найближчим часом унаслідок збільшення пропозиції на ринку з місцевих господарств.

Раніше стало відомо, що в Україні почали продавати лохину місцевого виробництва, ціни на неї в 2,6 раза вищі за торішні.

Раніше повідомлялося, що в Україні минулого тижня стрімко дешевшала черешня через стрімке погіршення якості продукції внаслідок погодних умов.

Автор: 

магазин (287) продаж (2104) ціни (3588) фрукти (111)


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Топ коментарі
+6
Пригадуєте, до 2019 найбільшою проблемою, яку обговорювало суспільство і всі ЗМІ били на сполох, коли баржа з кавунами затримувалась
Були ж часи...
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03.07.2025 20:10 Відповісти
+3
я очень хорошо помню когда мэр Киева омельченко привозил арбузы для города по 5 копеек за 1 кг.а это фуфло квартально-фсбшное по 40 грн в атб продает.........хлеб стоил батон -60 коп а украинский -80 коп.и хлеб пахнул им.а не как сейчас химия без запаха
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03.07.2025 20:17 Відповісти
+2
Це все завдячуючи рідній партії і політбюро )))
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03.07.2025 20:12 Відповісти
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Пригадуєте, до 2019 найбільшою проблемою, яку обговорювало суспільство і всі ЗМІ били на сполох, коли баржа з кавунами затримувалась
Були ж часи...
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03.07.2025 20:10 Відповісти
До "розпаду" маленький кивуни у контейнері - привіт шкандалю у овочевому....
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03.07.2025 21:03 Відповісти
Це все завдячуючи рідній партії і політбюро )))
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03.07.2025 20:12 Відповісти
"Не знаю країн, де на 4-му році війни у ​​супермаркеті така кількість продуктів, як у нас": https://1540.com.ua/news/ne-znaiu-******-de-na-4-mu-rotsi-viini-u-supermarketi-taka-kilkist-produktiv-iak-u-nas-golova-vr-stefanchuk_43880/ голова ВР Стефанчук
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03.07.2025 20:35 Відповісти
При совєтах були гроші, але не було продуктів. Зараз - навпаки.
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03.07.2025 20:56 Відповісти
щоб він здох! свиня смердюча!
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03.07.2025 20:57 Відповісти
я очень хорошо помню когда мэр Киева омельченко привозил арбузы для города по 5 копеек за 1 кг.а это фуфло квартально-фсбшное по 40 грн в атб продает.........хлеб стоил батон -60 коп а украинский -80 коп.и хлеб пахнул им.а не как сейчас химия без запаха
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03.07.2025 20:17 Відповісти
это фуфло квартально-фсбшное
- це ти так Клічка обізвав ? ...))
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03.07.2025 21:26 Відповісти
Ціни всього на 10% вищі за торішні

Торік торгаші самі жерли свої кавуни, аж очі на лоба вилазили. Цього року - нажеруться ще більше!
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03.07.2025 20:27 Відповісти
В мене кавуни з Херсоном асоціюються..аж погано від таких тем..але то моє особисте..
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03.07.2025 20:33 Відповісти
всього на десять відсотків, це дійсно досягення для пліснявої влади.
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03.07.2025 20:39 Відповісти
Ідіть в х'уй з кавунами по 70, полуницею в сезон по 250, та черешнею по 300...
А, і картофаном по 50...

Для порівняння а Іспанії кавун по 30грн а полуниця в Польщі 100....
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03.07.2025 21:01 Відповісти
В Іспанії і Польщі також війна 11 років триває ...?
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03.07.2025 21:27 Відповісти
Всього?Не порядок!
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03.07.2025 21:12 Відповісти

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