В Україні почали продавати перші місцеві кавуни. Ціни всього на 10% вищі за торішні

На українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. На сьогодні збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Сезон баштанних розпочався приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, але поки великим оптом продукцію відпускають одиничні господарства.

Основні продажі кавунів проводяться за ціною 20-28 грн/кг, при цьому обсяги пропозиції на даний момент вельми незначні.

Водночас ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.

За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на баштанні найближчим часом унаслідок збільшення пропозиції на ринку з місцевих господарств.

Раніше стало відомо, що в Україні почали продавати лохину місцевого виробництва, ціни на неї в 2,6 раза вищі за торішні.

Раніше повідомлялося, що в Україні минулого тижня стрімко дешевшала черешня через стрімке погіршення якості продукції внаслідок погодних умов.