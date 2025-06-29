В Україні продовжує стрімко дешевшати черешня

В Україні цього тижня знову дешевшає черешня через стрімке погіршення якості продукції внаслідок погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

При тому, що минулого тижня середні оптові ціни на черешню в Україні не опускалися нижче за 140-200 грн/кг, то вже цього тижня вони почали стрімко знижуватися у південних та центральних регіонах країни.

Так, на сьогодні виробники черешні вже пропонують до продажу черешню за ціною 115-160 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної продукції цього сезону. Рясні опади помітно знизили якісні характеристики, а термін реалізації черешні досить обмежений. Відтак, більшість виробників вирішили знизити відпускні ціни, щоб прискорити темпи збуту.

Водночас на сьогодні ціни на черешню в Україні в середньому на 95% вищі, ніж в аналогічний період минулого року, і гравці не відкидають подальшого здешевлення вже з наступного тижня – пропозиція черешні на ринку продовжує зростати, а ось якість пропонованої ягоди залишається незадовільною.

Раніше повідомлялося, що в Україні через відносну посуху та заморозки найбільше постраждали плодові кісточкові дерева. Зокрема, втрати врожаю персиків та абрикосів у деяких господарствах сягають 100%.