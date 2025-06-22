В Україні дешевшає черешня, проте ціни втричі вищі за торішні

Протягом цього тижня практично на всій території України встановилася прохолодна дощова погода, що безпосередньо позначилося на місцевій черешні. Відтак, основний обсяг запропонованої для продажу ягоди на сьогодні становить продукція середньої та низької якості.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Обсяги пропозиції місцевої черешні продовжують поступово збільшуватися, що чинить тиск на ціни, однак садівники серйозно занепокоєні рясними опадами, які, на їхню думку, можуть згубно позначитися як на загальних обсягах цьогорічного врожаю збору, так і на його якості.

Як повідомляється, на сьогодні черешня на внутрішньому ринку України надходить у продаж за цінами 140-200 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому, незважаючи на обмежену пропозицію даних кісточкових на українському ринку, попит у цьому сегменті залишається невисоким. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть якнайшвидше позбутися такої продукції, поступово знижуючи ціни.

Ще одним фактором для зниження цін на місцеву черешню послужило різке погіршення якості продукції. Такі проблеми обумовлені дощовою погодою в основних регіонах виробництва. Через підвищену вологість ягода на деревах тріскається – і продати такий товар за високими цінами майже неможливо.

Водночас на сьогодні ціни на місцеву черешню в Україні в середньому в три рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні дешевшала полуниця, але ціни на неї за рік зросли на 64%.

Також повідомлялося, що після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку огірків в Україні тижнем раніше, цього тижня ціни на огірки знову почали зростати.

До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.