В Україні продовжує дешевшати полуниця, але ціни за рік зросли на 64%
Цього тижня на українському ринку посилилася тенденція зниження цін на полуницю через стрімке збільшення пропозиції з місцевих господарств за стриманого попиту на продукцію.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної ягоди цього сезону.
Наприкінці минулого робочого тижня ціни на полуницю коливалися в діапазоні 110-180 грн/кг, тоді як на сьогодні ціни знизилися до 90-160 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше.
Втім, навіть після здешевлення вартість полуниці наразі в середньому на 64% вища, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому учасники ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня, оскільки пропозиція продовжує зростати, а якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує покупців.
Раніше повідомлялося, що ціни на буряки в Україні цього тижня залишалися рекордно високими.
До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.
