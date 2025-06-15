БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні продовжує дешевшати полуниця, але ціни за рік зросли на 64%

Цього тижня на українському ринку посилилася тенденція зниження цін на полуницю через стрімке збільшення пропозиції з місцевих господарств за стриманого попиту на продукцію.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної ягоди цього сезону.

Наприкінці минулого робочого тижня ціни на полуницю коливалися в діапазоні 110-180 грн/кг, тоді як на сьогодні ціни знизилися до 90-160 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше.

Втім, навіть після здешевлення вартість полуниці наразі в середньому на 64% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому учасники ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня, оскільки пропозиція продовжує зростати, а якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує покупців.

Раніше повідомлялося, що ціни на буряки в Україні цього тижня залишалися рекордно високими.

До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.

магазин (310) продукти (833) ціни (3721) рітейл (193) фрукти (139)
Правила форума Рада форумчан
Продовжує дешевшати бо гниє на прилавках,бо жадібності немає межі,краще потім викинути ніж відразу ціну адекватну поставити,такий мінталітет Українській.
показати весь коментар
16.06.2025 07:01 Відповісти

