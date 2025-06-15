В Україні продовжує дешевшати полуниця, але ціни за рік зросли на 64%

Цього тижня на українському ринку посилилася тенденція зниження цін на полуницю через стрімке збільшення пропозиції з місцевих господарств за стриманого попиту на продукцію.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної ягоди цього сезону.

Наприкінці минулого робочого тижня ціни на полуницю коливалися в діапазоні 110-180 грн/кг, тоді як на сьогодні ціни знизилися до 90-160 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше.

Втім, навіть після здешевлення вартість полуниці наразі в середньому на 64% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому учасники ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня, оскільки пропозиція продовжує зростати, а якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує покупців.

