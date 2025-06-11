Ціни на буряки в Україні залишаються рекордно високими. Скільки коштує кілограм

На українському ринку цього тижня зростає пропозиція буряків нового врожаю з місцевих господарств. Водночас ціни на торішні коренеплоди утримуються на рекордно високих позиціях.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що пропозиція буряків урожаю 2024 року на українському ринку досить обмежена, але попит на ці овочі з боку покупців залишається високим. Через це ціни вже кілька місяців тримаються на рекордно високому рівні.

На сьогодні ця продукція надходить у продаж по 25-33 грн/кг ($0,60-0,80/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Сезон столових буряків нового врожаю розпочався приблизно в той же час, що й рік тому. Відпускні ціни зараз коливаються у межах 32-40 грн/кг ($0,77-0,96/кг).

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За словами аналітиків, зі збільшенням пропозиції буряків нового врожаю ціни на цю продукцію поступово знижуються. Але цього сезону це зниження може бути незначним через відсутність тиску на ціни перехідними запасами овочів урожаю 2024 року.

Як повідомлялося, в Україні спостерігається зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Основною причиною подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.