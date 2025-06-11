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Новини
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Ціни на буряки в Україні залишаються рекордно високими. Скільки коштує кілограм

Ціни на буряки в Україні утримують рекордно високий рівень. Скільки коштує кілограм

На українському ринку цього тижня зростає пропозиція буряків нового врожаю з місцевих господарств. Водночас ціни на торішні коренеплоди утримуються на рекордно високих позиціях.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що пропозиція буряків урожаю 2024 року на українському ринку досить обмежена, але попит на ці овочі з боку покупців залишається високим. Через це ціни вже кілька місяців тримаються на рекордно високому рівні.

На сьогодні ця продукція надходить у продаж по 25-33 грн/кг ($0,60-0,80/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Сезон столових буряків нового врожаю розпочався приблизно в той же час, що й рік тому. Відпускні ціни зараз коливаються у межах 32-40 грн/кг ($0,77-0,96/кг).

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За словами аналітиків, зі збільшенням пропозиції буряків нового врожаю ціни на цю продукцію поступово знижуються. Але цього сезону це зниження може бути незначним через відсутність тиску на ціни перехідними запасами овочів урожаю 2024 року.

Як повідомлялося, в Україні спостерігається зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Основною причиною подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Автор: 

продукти (773) ціни (3546)


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Топ коментарі
+8
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11.06.2025 12:07 Відповісти
+3
Наївні рекламодавці буряків думають,що після цього анонсу всі побіжуть ті буряки купляти...Люди у нас вже навчені досвідом,що коли кажуть що чогось сильно не вистарчає і воно от от закінчиться - то це означає що його до чортової матері повно і воно вже починає гнити...
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11.06.2025 12:41 Відповісти
+2
Дожились ***, в УКРАИНЕ буряки стоят почти как бананы . Это какой то писец, боюсь что если у народа крышу сорвёт, мало любителям поживиться на горе людском в войну, не покажется.
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11.06.2025 12:06 Відповісти
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Дожились ***, в УКРАИНЕ буряки стоят почти как бананы . Это какой то писец, боюсь что если у народа крышу сорвёт, мало любителям поживиться на горе людском в войну, не покажется.
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11.06.2025 12:06 Відповісти
не бзди-не сорвет...
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11.06.2025 12:22 Відповісти
Возможно, но очень много в мире так думал, что всё дозволено, что народ безмолвствует а потом эти многие очень плохо заканчивали свой бренный путь .
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11.06.2025 12:29 Відповісти
Так ти попрацюй і вирости бурячка - оброби поле, дай міндобрива, зроби рядки, посій насіння, коли зійде - проріди, знову підживи, оброби від бур'янів та шкідників, знову проріди,... нарешті збери та збережи.
А скільки ти ціну хочеш? 5 гривень за кілограм? Так його доставка тобі буде коштувати дорожче.
А ціна як ціна - 30 грн - як і картоплі... Нічого аномального.
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11.06.2025 13:18 Відповісти
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11.06.2025 12:07 Відповісти
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11.06.2025 12:43 Відповісти
Ну то й самі їстимете свої буряки.
От вже наїстеся!
А інші заздритимуть!
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11.06.2025 12:15 Відповісти
В Білорусь здадуть по схемам.
Там потужний гаспідар Лукашенка, так потужно захазяйнувався, що зараз імпортує картоплю.
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11.06.2025 13:05 Відповісти
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11.06.2025 12:40 Відповісти
Наївні рекламодавці буряків думають,що після цього анонсу всі побіжуть ті буряки купляти...Люди у нас вже навчені досвідом,що коли кажуть що чогось сильно не вистарчає і воно от от закінчиться - то це означає що його до чортової матері повно і воно вже починає гнити...
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11.06.2025 12:41 Відповісти
Я бачив як бідно але охайно одягені люди купують пів-буряка. В народу вже сечі немає терпіти такі борошна, де Покращення!!
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11.06.2025 13:16 Відповісти

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