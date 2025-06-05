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Новини Ціни на продукти
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Ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня європейських країн, а за деякими позиціями їх перевищили, – НБУ

Ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня ЄС

Ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його. Тому у випадку повторення неврожаю цього року інфляція зростатиме меншими темпами, адже дефіцит вітчизняної продукції закриватиме імпорт.

Про це заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що Україна вже втратила частину врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але Нацбанк не очікує, що це суттєво вплине на продовольчу інфляцію. Він повідомив, що наразі НБУ не має оновлених оцінок такого впливу, оскільки новий прогноз щодо інфляції ще готується і буде оприлюднений пізніше.

Ніколайчук припустив, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах.

"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", – сказав заступник голови НБУ.

Він зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.

"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", – пояснив заступник голови НБУ.

Своєю чергою Андрій Пишний підтвердив, що негативний вплив погодних умов на врожаї є ризиком для прогнозу інфляції, проте можливий дефіцит окремих продуктів може замінити імпорт.

"Але водночас є.. у тому числі можливість покриття відповідного дефіциту за рахунок імпорту, якщо така необхідність виникне. Адже у нас подекуди внутрішні ціни вже наблизилися до світових, а за деякими позиціями їх перевищують", – сказав Пишний.

У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував врожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн. В той же час міністр сільського господарства України Віталій Коваль днями заявив Reuters, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% і становитиме близько 51 млн тонн після 56,7 млн тонн у 2024 році, який вважається неврожайним.

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Як повідомлялося, у квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі.

Оцінки Нацбанку свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні. Зокрема, на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю. Втім, у НБУ вважають, що у травні інфляція сягнула піку і надалі знижуватиметься.

Автор: 

інфляція (733) НБУ (9356) продукти (768) ціни (3535)


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Топ коментарі
+6
ми в курсі, кеп. треба підвищити податки.
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05.06.2025 17:41 Відповісти
+5
Ось бачите, по деяких кластерах вже як у Європі.
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05.06.2025 17:44 Відповісти
+4
кінець епохи бідності
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05.06.2025 17:40 Відповісти
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кінець епохи бідності
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05.06.2025 17:40 Відповісти
ми в курсі, кеп. треба підвищити податки.
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05.06.2025 17:41 Відповісти
Зато по експорту на третьому місці в Європі)
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05.06.2025 18:25 Відповісти
Ось бачите, по деяких кластерах вже як у Європі.
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05.06.2025 17:44 Відповісти
Треба йти на вчителя влаштовуватися.
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05.06.2025 17:49 Відповісти
Ми це вже знаем. Заводи Порошенко підживлюють економіку агресора і забеспечує ворога цукерками, а Віталій Кличко став вже киянам тастільки огидний, що ладні вже подарувати крісло мера тому лисому дебілу з 95-го кварталу, кошовому, який навевно в підземному переході купив собі таке прізвище.
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05.06.2025 17:53 Відповісти
То чого тут писати? Гайда плакат в руки "Кошевому крісло мера!" і швиденько на Хрещатик, 36. Там Вас радісно зустрінуть і відведуть туда, де вже на Вас чекають Наполеон, Людовік ХІІІ і Юлій Цезарь.
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05.06.2025 18:17 Відповісти
А мені це навіщо? Без мене довбні самі це зроблять. Довбням по граблях ходити тільки тішитись.
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05.06.2025 18:20 Відповісти
Поветайтесь люди ми вже зробили для вас європейські ціни
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05.06.2025 17:54 Відповісти
прочитав статтю далі заголовка і прифігів.

"цього року інфляція зростатиме меншими темпами, адже дефіцит вітчизняної продукції закриватиме імпорт"

це як працює? коли це вимивання валюти з економіки сприяло зменшенню інфляції? чи ми за гривні будемо товари імпортувати??? мляяяя, куди ця країна котиться, хоча б з чатомГПТ поспілкувались би.

чатГПТ прикольно відповів

імпорт не знижує ціни, але пом'якшує їх стрибок. У цьому контексті автори не заперечують, що інфляція буде, але стверджують: вона зростатиме не так швидко, як без імпорту. Це - не протиріччя, а нюанс формулювання.

просто нюанс формулювання.
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05.06.2025 17:57 Відповісти
Треба ціни як у Швейцарії, а зарплатню як у Южному Судані. І будемо панувать, потужно і незламно.
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05.06.2025 17:58 Відповісти
В нормальних країнах при розумній владі під час війни, чи військового стану існує тільки критичний імпорт і мінімальний експорт агропродукції. Без бананасів, хамона і омарів країна виживе за наявності основних продуктів харчування - головне нагодувати армію, а цивільним забезпечити можливість вільно придбати основні продукти харчування.
Це стосується тільки при наявності в країні розумної і відповідальної влади. Сьогодні це не про нас.
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05.06.2025 18:07 Відповісти
Стосовно бананасів - оскільки зараз яблука вже дорожчі бананів і апельсинів, то можна ввозити)
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05.06.2025 18:13 Відповісти
то тепер і зп буде в Євро?
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05.06.2025 18:19 Відповісти
Тю, фігня! При наших зарплатах, це дрібниці. СєрЛєщ не дасть збрехати, та й керівник Укрпошти Смілянський, та й любий депутат, чи то прокурор-інвалід, або суддя.
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05.06.2025 18:19 Відповісти
Хуже нє будіт
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05.06.2025 18:20 Відповісти

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