Ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня європейських країн, а за деякими позиціями їх перевищили, – НБУ

Ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його. Тому у випадку повторення неврожаю цього року інфляція зростатиме меншими темпами, адже дефіцит вітчизняної продукції закриватиме імпорт.

Про це заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що Україна вже втратила частину врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але Нацбанк не очікує, що це суттєво вплине на продовольчу інфляцію. Він повідомив, що наразі НБУ не має оновлених оцінок такого впливу, оскільки новий прогноз щодо інфляції ще готується і буде оприлюднений пізніше.

Ніколайчук припустив, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах.

"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", – сказав заступник голови НБУ.

Він зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.

"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", – пояснив заступник голови НБУ.

Своєю чергою Андрій Пишний підтвердив, що негативний вплив погодних умов на врожаї є ризиком для прогнозу інфляції, проте можливий дефіцит окремих продуктів може замінити імпорт.

"Але водночас є.. у тому числі можливість покриття відповідного дефіциту за рахунок імпорту, якщо така необхідність виникне. Адже у нас подекуди внутрішні ціни вже наблизилися до світових, а за деякими позиціями їх перевищують", – сказав Пишний.

У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував врожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн. В той же час міністр сільського господарства України Віталій Коваль днями заявив Reuters, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% і становитиме близько 51 млн тонн після 56,7 млн тонн у 2024 році, який вважається неврожайним.

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Як повідомлялося, у квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі.

Оцінки Нацбанку свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні. Зокрема, на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю. Втім, у НБУ вважають, що у травні інфляція сягнула піку і надалі знижуватиметься.