В Україні почала дешевшати черешня. Але ціни – найвищі за останні 10 років

В Україні почала різко дешевшати черешня. За минулі два дні її середня ціна знизилась з 200 грн/кг, до 150 грн/кг. Утім, попри падіння, це найвищий рівень цін за 10 останніх років.

Про це свідчать дані служби моніторингу найбільшого гуртового ринку заходу України – "Шувар", передає проєкт EastFruit.

Зазначається, що минулого року черешня 27 травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.

За даними AgroTimes, високий рівень цін можна пояснити заморозками під час цвітіння кісточкових та досить холодною погодою в травні, яка затримала достигання фруктів на три тижні.

За даними Укргідрометцентру, у другій декаді травня в Україні переважала холодна для середини травня погода. Середня декадна температура повітря виявилася однією з найнижчих за останні 30 років.

Тиждень тому черешня була тільки імпортна і коштувала вона "космічних" грошей – 1500-1200 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

До того стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.