В Україні подешевшали помідори, проте ціни все одно на 23% вищі, ніж торік

В Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, на сьогодні помідори з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж по 65-80 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Водночас ціни на тепличні помідори в українських господарствах у середньому на 23% вищі, ніж у середині травня минулого року.

Однак представники місцевих тепличних комбінатів не відкидають подальшого цінового зниження. За словами виробників, якщо поточні темпи збуту збережуться, вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

