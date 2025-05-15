В Україні стрімко дешевшає молода капуста, проте ціни майже втричі вищі, ніж торік

В Україні спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. Основною причиною цього виробники називають сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

На сьогодні капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30-40 грн/кг, що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Насамперед, фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже почали масові відвантаження ранньої капусти. Також ситуацію посилюють досить низькі темпи збуту в цьому сегменті.

Втім, незважаючи на стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні наразі коштує в середньому в 2,8 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Таку цінову різницю експерти проекту пояснюють досить холодною та затяжною весною.

Раніше повідомлялося, що в травні в Україні зростають ціни на свинину й овочі борщового набору, водночас дешевшають яйця та теплична продукція.

До того стало відомо, що в Україні минулого тижня спостерігалося зростання ціни на тепличні огірки місцевого виробництва.