В Україні помітно дорожчає м’ясо та борщовий набір, але дешевшають яйця та огірки

У травні в Україні зростають ціни на свинину й овочі борщового набору, водночас дешевшають яйця та теплична продукція.

Про це свідчать дані продуктового моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу.

Зокрема, індекс борщу за місяць зріс на 19%, а в річному вимірі – на 52%, досягнувши позначки 222 грн.

Найбільш відчутне зростання цін зафіксовано в категорії овочів. Цибуля ріпчаста подорожчала майже вдвічі (+82% за місяць) і наразі коштує в середньому 29,9 грн/кг, що на 91% більше, ніж торік. Очікується, що ціна зростатиме щонайменше до липня, залежно від обсягів імпортних постачань.

Буряк додав у ціні 60% за місяць і на 121% перевищує торішній показник, вартуючи 46,9 грн/кг, капуста подорожчала до 72,5 грн/кг – на 42% у місячному вимірі, а річне зростання сягнуло рекордних 437%. Морква зросла в ціні до 49,9 грн/кг – на 14% за місяць, що на 342% більше, ніж у травні 2024 року.

Основною причиною подорожчання буряка, капусти та моркви є суттєве скорочення пропозиції на тлі сезонного зменшення запасів. Водночас стара картопля дещо подешевшала – на 2% за місяць, до 34,4 грн/кг, під тиском молодої картоплі, яка наразі коштує 80-130 грн/кг.

Також тенденцію до зростання цін демонструє й ринок м’яса. Найбільше зросла вартість ошийка – на 20% за місяць до 330 грн/кг. За словами аналітиків, очікувати зниження вартості найближчим часом не варто, оскільки фіксується скорочення внутрішньої пропозиції, зумовлене зменшенням поголів’я свиней на 11% у порівнянні з минулим роком і зниженням забійної маси на 9% у першому кварталі 2025-го.

Яловичина подорожчала на 6% за місяць, до 317 грн/кг, на тлі скорочення поголів’я великої рогатої худоби та впливу цін на свинину.

Куряче філе додало 5% за місяць і коштує 200 грн/кг, що на 29% більше, ніж рік тому. Курячі стегна за місяць подешевшали на 4%, до 120 грн/кг, за рік ціна зросла на 8%.

Ринок молочної продукції на початку травня 2025 року залишається стабільним, із коливанням цін на полицях супермаркетів у межах 1-6% залежно від товару. Проте, порівняно з минулим роком, більшість молочних продуктів суттєво подорожчали.

Також стабільні ціни й на бакалійні товари. Соняшникова олія подорожчала на 2% за місяць – до 76,7 грн за 850 мл, що на 30% більше, ніж торік. Ціна на рис (50,1 грн/кг) залишилася незмінною порівняно з квітнем та навіть виявилася на 13% нижчою, ніж у травні 2024 року, що пояснюється зниженням світових цін.

Якщо говорити про зниження цін, то воно спостерігається серед яєць та салатних овочів. Курячі яйця категорії С1 подешевшали на 5% за місяць – до 72,3 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 50% вищою. З настанням тепла очікується подальше зниження цін.

Суттєво подешевшали огірки – впали в ціні на 31% за місяць – до 53,5 грн/кг, що на 14% нижче, ніж торік; помідори – на 21%, до 99,5 грн/кг, що також на 7% менше у річному порівнянні. Така динаміка пояснюється збільшенням внутрішньої пропозиції тепличної продукції та стабільним рівнем імпорту. Очікується, що ціни на огірки можуть знизитися ще на 5-10% у найближчі тижні.

Як повідомлялося, інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року становила 0,7%, порівняно із 1,5% у березні, 0,8% – у лютому та 1,2% – у січні. У річному обчисленні, порівняно із квітнем 2024 року, ціни зросли на 15,1% – це найвищий рівень майже за два роки.