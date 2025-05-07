Світові ціни на рис обвалилися до багаторічного мінімуму, оскільки валюта Індії, найбільшого експортера рису, зміцнюється, а значні індійські запаси і високий врожай в Азії обмежать будь-яке зростання цін в цьому році.

Як пише Reuters, попри те, що нижчі ціни на рис йдуть на користь чутливим до ціни споживачам в Африці та інших регіонах, це може більше скоротить і без того малі доходи фермерів в інших країнах Азії, яка виробляє майже 90% світового рису, передає Укрінформ.

Ціни на рис впали у квітні, через місяць після того, як Делі зняв останні обмеження на експорт зернових, запроваджені у 2022 році, що призвело до падіння експортних цін на індійський пропарений рис до 22-місячного мінімуму.

Ціни в Таїланді впали до найнижчого рівня за останні три роки, а у В'єтнамі – майже до п'ятирічного мінімуму.

За словами трейдерів і керівників галузі, ціни триматимуться на цьому рівні до кінця 2025 року, обмежені надлишками в усіх основних країнах-експортерах. Галузь очікує, що до кінця року ціни коливатимуться в межах $10 навколо $390 за тонну шліфованого рису.

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Згідно з оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), світовий обсяг виробництва рису в 2024/25 торговельному році досягне рекордних 543,6 млн тонн порівняно з 535,4 млн тонн у попередньому році.

За оцінками ФАО, загальна світова пропозиція, включаючи запаси, становить 743 млн тонн, що значно перевищує попит, який, як очікується, зросте до 539,4 млн тонн. Тільки в Індії запаси рису, включаючи нешліфований рис, на державних складах на 1 квітня становили 63,09 млн тонн, що майже в п'ять разів перевищує цільовий показник уряду в 13,6 млн тонн.

Мусонні дощі є життєво важливими для врожаю рису, який потребує великої кількості води. Державна метеорологічна служба Індії прогнозує, що в 2025 році – другий рік поспіль – випаде більше мусонних дощів, ніж зазвичай, що сприятиме зростанню виробництва.