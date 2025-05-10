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В Україні знову почала дорожчати цибуля. Ціни на неї на 26% вищі, ніж торік

В Україні знову почала дорожчати цибуля. Ціни на неї на 26% вищі, ніж торік

Ціни на цибулю на українському ринку після незначного здешевлення минулого тижня знову почали зростати. Підвищення цін пов'язане зі скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів цибулі. Водночас торговельна активність трохи прискорилася, що також сприяє зростанню цін.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

На сьогодні фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами учасників ринку, більш суттєво підвищити ціни їм поки не вдається, оскільки покупці все частіше залишаються незадоволені якістю цибулі.

Зараз цибуля в Україні вже коштує в середньому на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року.

При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться й надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість цибулі у сховищах стрімко погіршується.

Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні цього тижня почали знижуватися, незважаючи на те, що торішні її запаси в місцевих українських господарствах практично виснажені.

До того стало відомо, що цього тижня на в Україні почали знижуватися ціни на тепличні помідори.

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магазин (266) продукти (746) торгівля (890) ціни (3492)


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