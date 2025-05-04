В Україні почали дешевшати помідори. Проте ціни на 15% вищі, ніж минулого року

Цього тижня на в Україні почали знижуватися ціни на тепличні помідори. Це обумовлено ​​головним чином збільшенням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також стриманим попитом. Окрім того, залишаються стабільними поставки томатів із зовнішнього ринку, що також чинить тиск на ціни.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, на сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу помідори не дорожче 70-100 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Пропозиція місцевих помідорів продовжує поступово збільшуватися, оскільки з кожним днем ​​дедалі більше українських стаціонарних комбінатів розпочинають сезон реалізації томатів.

Втім, наразі ціни на тепличні помідори в середньому на 15% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін у сегменті місцевого томату. За словами виробників, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки.

Водночас вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.