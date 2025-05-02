В Україні продовжують дешевшати огірки. Ціни майже на третину нижчі, ніж торік

Цього тижня в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. На сьогодні їх комбінати пропонують їх до продажу в межах 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зниження цін пояснюють сезонним збільшенням пропозиції овочів на ринку. При цьому темпи реалізації цієї продукції досить невисокі. Місцеві гуртові компанії та роздрібні мережі закуповують огірок виключно для поточного продажу, враховуючи досить невеликий термін реалізації.

За словами виробників, тепла погода в Україні помітно прискорила дозрівання овочів у місцевих тепличних комбінатах. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції огірків із плівкових теплиць.

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Водночас аналітики зазначають, що огірки вже пропонується в середньому на 29% дешевше, ніж на початку травня попереднього року.

Як повідомлялося, в Україні продовжують дорожчати буряки, ціни вже у 2,5 раза вищі, ніж торік. Водночас вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.