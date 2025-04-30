Ціни на капусту в Україні суттєво знизилися, але у 6 разів вищі, ніж торік
В Україні цього тижня різко знизилися ціни на торішню білокачанну капусту. На сьогодні ця продукція продається у межах 40-48 грн/кг ($0,96-1,15/кг), що в середньому на 10% менше, ніж минулого тижня.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують із стрімким погіршенням якості капусти у господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на продукцію невисокий, що також чинить тиск на ціни.
Водночас, за словами аналітиків, наразі ціна на торішню капусту в Україні все ж таки в середньому в 6,4 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.
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При цьому учасники ринку прогнозують подальше зниження цін у даному сегменті. Свою думку вони аргументують тим, що на сьогодні більшість українських виробників мають труднощі з реалізацією своєї продукції, а пропозиції ранніх овочів у господарствах України продовжують з кожним днем збільшуватися.
Раніше стало відомо, що ціни на столові буряки в Україні продовжили зростати. На сьогодні вони надходять у продаж по 22-32 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Водночас вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.
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