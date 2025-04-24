В Україні дешевшають огірки. Ціни на 34% нижчі, ніж торік

В Україні зберігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки. Так, збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах та невисокий попит на овочі є головними чинниками, які провокують негативну динаміку цін.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Водночас, великі тепличні господарства вже повідомляють про великі залишки продукції на складах, адже середній тижневий обсяг вибірки в комбінатах продовжує збільшуватися. Відтак, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірків, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

На сьогодні тепличні комбінати відвантажують огірки в діапазоні 45-75 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

Велику конкуренцію місцевим огіркам продовжує складати імпортна продукція виробництва Румунії. Багато імпортерів на даний момент мають великі запаси румунського огірка ще минулого тижня, тому змушені були знизити ціни на цю продукцію до 25 грн/кг.

Ціни на огірки на даний момент вже в середньому на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня 2024 року.

Раніше стало відомо, що ціни на столові буряки в Україні продовжили зростати. На сьогодні вони надходять у продаж по 22-32 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують минулорічні.

Водночас вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.