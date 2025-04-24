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Новини
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В Україні дешевшають огірки. Ціни на 34% нижчі, ніж торік

Ціни на огірки в Україна на 34% нижчі, ніж торік

В Україні зберігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки. Так, збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах та невисокий попит на овочі є головними чинниками, які провокують негативну динаміку цін.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Водночас, великі тепличні господарства вже повідомляють про великі залишки продукції на складах, адже середній тижневий обсяг вибірки в комбінатах продовжує збільшуватися. Відтак, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірків, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

На сьогодні тепличні комбінати відвантажують огірки в діапазоні 45-75 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

Велику конкуренцію місцевим огіркам продовжує складати імпортна продукція виробництва Румунії. Багато імпортерів на даний момент мають великі запаси румунського огірка ще минулого тижня, тому змушені були знизити ціни на цю продукцію до 25 грн/кг.

Ціни на огірки на даний момент вже в середньому на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня 2024 року

Раніше стало відомо, що ціни на столові буряки в Україні продовжили зростати. На сьогодні вони надходять у продаж по 22-32 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують минулорічні.

Водночас вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.

Автор: 

магазин (259) продукти (737) торгівля (875) ціни (3459) рітейл (174)


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Топ коментарі
+8
що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

Открою маленький секрет... Перед Пасхой или какими-то другими праздниками, цены обычно поднимают, а после - снижаются.

P.s. Забыли добавить что это все благодаря Президенту, депутатам и т.д. (как ранее Стефанчук рассказывал)
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24.04.2025 20:40
+7
Выпускайте Мосейчучку-Раевскую. Пусть театрально порыдает
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24.04.2025 20:37
+6
... і розкаже про борщовий набір...
А може і про "окрошку"
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24.04.2025 20:44
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Серйозно? Тобто все чудово так?
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24.04.2025 20:37 Відповісти
Выпускайте Мосейчучку-Раевскую. Пусть театрально порыдает
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24.04.2025 20:37 Відповісти
... і розкаже про борщовий набір...
А може і про "окрошку"
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24.04.2025 20:44 Відповісти
Про бабушку, которая продала дедушку и купила не пол огурца, а цельный огурец. И как от этого рыдал весь магазин.
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24.04.2025 20:47 Відповісти
В Україні дешевшають огірки

Захотять -дорожчають, захотять - дешевшають. Шо хочуть, те і роблять кляті огірки!
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24.04.2025 20:37 Відповісти
Ещё раз - закон о продаже земли должен быть отменён и все признанные сделки по нему должны быть признаны недействительными!
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24.04.2025 20:39 Відповісти
Ага, відвантажують в середньому десь по 55, а в АТБ вже по 110. Нєхіло бариги виторговують...
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24.04.2025 20:39 Відповісти
Ви вживаєте оту отруту?, тай ще платите за це бабло,),),
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24.04.2025 20:41 Відповісти
Так, а де мені брати неотруту? Кислятина з банок за зиму вже приїлась шо дивитись на неї не хочеться.
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24.04.2025 20:44 Відповісти
ПарничокС ,). землю маєш?
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24.04.2025 21:59 Відповісти
На 10-му поверсі живу, який парничок? Хіба шо на балконі
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24.04.2025 22:03 Відповісти
я б вже у місті мабуть не зміг,),
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24.04.2025 22:15 Відповісти
що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

Открою маленький секрет... Перед Пасхой или какими-то другими праздниками, цены обычно поднимают, а после - снижаются.

P.s. Забыли добавить что это все благодаря Президенту, депутатам и т.д. (как ранее Стефанчук рассказывал)
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24.04.2025 20:40 Відповісти
и заметьте, что цены всегда растут из-за депутатов а снижаются благодаря президенту
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24.04.2025 20:57 Відповісти
Это личная заслуга дорогого товарища Зеленского.
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24.04.2025 20:46 Відповісти
Кіля Азіров теж саме про капусту казав .. Може хтось пам'ятає. Казав беріть лопати, жріть капусту і не скігліть
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24.04.2025 20:48 Відповісти
ну хоть огірків наїмося
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24.04.2025 20:49 Відповісти
Непорядок, Гетьманцев вже готує новий податок на огірки.
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24.04.2025 20:50 Відповісти
Життя не фонтан! - хоч огірки дають надію
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24.04.2025 20:50 Відповісти
А помідори в яку ціну? (хочу салат вітамінний зробити) Ну і цибулина теж потрібна....
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24.04.2025 20:51 Відповісти
які провокують негативну динаміку цін

Негативну???
Тобто, падіння цін - це погано???
Гей, нагорі! "Тоді ми йдемо до вас!" (с)
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24.04.2025 20:52 Відповісти
мосейчук от радости сквиртанула
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24.04.2025 20:54 Відповісти
шоб виростити огірок треба півтора місяця , а помідору 4 місяця
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24.04.2025 20:57 Відповісти
Ждем новый рецепт борща от Клопотенко, где вместо капусты будут огурцы
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24.04.2025 20:59 Відповісти
Влітку ще подешевшають. Не дякуйте.
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24.04.2025 21:02 Відповісти
Ну, все -"огірковий рай".
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24.04.2025 21:06 Відповісти
А ви кажете що уряд не турбується про пересічного ккраїнця. Сьогодні дешевшають огірки, завтра - свинина. Я дочекаюсь, коли баночка червоної ікри буде по 40 гривень. Думаю через два-три тиждні.
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24.04.2025 21:11 Відповісти
"Всє вазмущаются, что мяса падаражала, а то чта капуста падєшєвєла всє малчат" казав колись прем'єрміністр України аЗАРОВ.
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24.04.2025 21:15 Відповісти
*****, наскільки це заспокійливо діє,після загибелі цивільних 12людей у Києві, сотень по Україні і сотень тисяч військових на фронті, та сотень тисяч калік в тилу, та 10-12 мільйонів зламаних життів. Зепідари виздихайте з москалями разом.
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24.04.2025 21:19 Відповісти
У нас в АТБ - 100, як були , так і є .
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24.04.2025 22:09 Відповісти
Це у всіх на думці - дешеві огірки?
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24.04.2025 23:25 Відповісти
Скумбрія подешевшала?
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25.04.2025 01:47 Відповісти

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