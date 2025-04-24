В Україні продовжують дорожчати буряки, ціни вже у 2,5 раза вищі, ніж торік

Ціни на столові буряки продовжили зростати. На сьогодні вони надходять у продаж по 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. За їх словами, в Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів задовільної якості.

Зазначається, що придбати велику партію буряків на українському ринку стає дедалі складніше. Вже зараз мережі супермаркетів та гуртові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто.

Як додають експерти, наразі ціни на буряки в Україні вже в середньому в 2,5 раза вищі, ніж наприкінці квітня минулого року. При цьому, більшість гравців ринку вважають, що підвищувальна цінова динаміка буде й надалі переважати в даному сегменті.

Раніше повідомлялося, що на українському ринку буряків спостерігають різкий сплеск торговельної активності. Попит на коренеплоди в Україні експерти називали ажіотажним.

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують минулорічні.

Водночас вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.