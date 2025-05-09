В Україні почала дешевшати картопля. Проте ціни на чверть вищі, ніж торік

Ціни на картоплю в Україні цього тижня почали знижуватися, незважаючи на те, що торішні її запаси в місцевих українських господарствах практично виснажені.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Окрім того, за словами учасників ринку, якість торішньої картоплі у сховищах продовжує стрімко погіршуватися, що в умовах невисокого попитупровокувало подальше зниження цін.

Зараз виробники відвантажують торішню картоплю по 15-24 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Спад торговельно-закупівельної активності на ринку обумовлений тим, що основну частину пропозицій на даний момент складає продукція невисокої якості, тоді як якісної картоплі в українських господарствах практично не залишилося.

Водночас ціна на картоплю в Україні на сьогодні в середньому на 25% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

До того повідомлялося, що цього тижня на в Україні почали знижуватися ціни на тепличні помідори.

Водночас вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.