Огірки знову дорожчають: ціни на 25% вищі, ніж торік

В Україні минулого тижня спостерігалося зростання ціни на тепличні огірки місцевого виробництва.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Причиною цього стало те, що пропозиція на ринку була недостатньою через нестабільні та малооб'ємні вибірки в комбінатах унаслідок прохолодної та похмурої погоди. Водночас попит на огірки зберігався на високому рівні.

Таким чином, ціни на тепличні огірки минулого тижня коливалися в межах 50-75 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Скорочення надходжень імпортної продукції дозволило їм дещо підвищити відпускні ціни на місцеві огірки. Окрім того, конкуренція між місцевими виробниками також на порядок слабша через малу вибірку.

Водночас ціна на тепличний огірок в Україні вже в середньому на 25% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Подільша цінова політика залежатиме від погодних умов як ключового фактора, що впливає на зміну обсягів пропозиції на ринку.

