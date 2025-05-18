В Україні дорожчають буряки: ціни на 36% вищі, ніж торік

В Україні цього тижня було зафіксовано чергове зростання цін на торішні буряки.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

За словами фермерів, торговельна активність у цьому сегменті помітно збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів у місцевих господарствах призвело до дефіциту якісних овочів на ринку.

Таким чином, у виробників з'явилася можливість знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

Так, виробники продають торішні буряки по 25-33 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас на сьогодні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 36% вищі за торішні.

При цьому більшість ключових гравців ринку вважають, що позитивна цінова динаміка збережеться й надалі.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко дешевшає молода капуста, проте ціни на неї майже втричі вищі, ніж торік.

Також стало відомо, що в травні в Україні зростають ціни на свинину й овочі борщового набору, водночас дешевшають яйця та теплична продукція.