В Україні різко подорожчала торішня картопля. Ціни на чверть вищі, ніж минулого року

В Україні спостерігається чергове зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Основною причиною подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, на сьогодні ціна на торішню картоплю в Україні коливається в межах 18-28 грн/кг, що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чергове подорожчання учасники ринку пояснюють фактичним завершенням сезону реалізації торішньої картоплі на українському ринку.

При цьому, незважаючи на зростання вартості, попит на торішню картоплю залишається досить високим.

Водночас торішня картопля в Україні наразі продається вже на 24% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього тижня дешевшають огірки, проте ціни на 37% вищі за торішні.

До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.