В Україні дешевшають огірки, проте ціни на 37% вищі за торішні

Цього тижня в Україні зміцнилася тенденція зниження цін на тепличні огірки. Чергове здешевлення на початку червня є традиційним через збільшення на ринку пропозиції овочів із літніх теплиць.

Про це йдеться в повідомленні проекту EastFruit.

На сьогодні основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30-55 грн/кг, залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Причиною здешевлення став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція даних овочів із місцевих господарств.

Однак, попри чергове зниження цін, огірки сьогодні коштують у середньому на 37% дорожче, ніж на початку червня 2024 року.

Раніше стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.

До того повідомлялося, що в Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю.