В Україні стрімко дешевшає молода капуста, проте ціни втричі вищі за торішні

В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю. Це пов'язано із сезонним збільшенням пропозиції капусти з місцевих господарств, тоді як темпи її реалізації залишаються доволі стриманими.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Як зазначається, після періоду сильних дощів із грозами та градом погода стабілізувалася, на тлі чого збільшились обсяги пропозиції капусти врожаю 2025 року. Водночас підвищена вологість та рясні опади негативно позначилися на якості продукції – капуста почала втрачати якість.

Таким чином на сьогодні більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 13-22 грн/кг, що в середньому на 38% дешевше, ніж тижнем раніше.

Однак, незважаючи на обвал цін на капусту нового врожаю, її ціни залишаються в середньому втричі дорожче, ніж на початку червня 2024 року.

Як повідомлялося раніше, Україна посіла третє місце серед 123 країн світу за обсягами поставок органічної продукції до Європейського Союзу в 2024 році.

До того стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій підготувало законопроєкт про технічну перевірку вантажівок, які перевозять швидкопсувні продукти.