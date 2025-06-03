В уряді анонсували запровадження технічних перевірок вантажівок для швидкопсувних продуктів

Міністерство розвитку громад та територій підготувало законопроект про технічну перевірку вантажівок, які перевозять швидкопсувні продукти.

Про це заступник міністра Сергій Деркач повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з представниками Американської торговельної палати.

"Говорили про дуже практичну річ – перевезення швидкопсувних продуктів вантажівками. Сьогодні українські перевізники не можуть проходити обов’язкову перевірку транспорту для таких перевезень в Україні – такої процедури просто немає. Їм доводиться робити це вже за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії. Це витрати, затримки, зайва бюрократія", – написав Деркач.

Він уточнив, що загалом йдеться про 8 тисяч компаній і понад 70 тисяч вантажівок.

"Ми підготували законопроєкт, який це змінює. Він дозволить проходити технічну перевірку вантажівок в Україні, за європейськими правилами. Це не лише зручніше, а й відкриває нові можливості для наших експортерів", – додав заступник міністра.

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Як повідомлялося, раніше Деркач також анонсував нову систему ліцензування таксі та регулювання цього ринку.