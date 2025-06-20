В Україні знову почали дорожчати огірки. Тиждень тому ціни на них падали

Після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку огірків в Україні тижнем раніше, зараз ціни на огірки знову почали зростати.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Причиною подорожчання овочів на українському ринку є суттєве скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих господарств. Так, практично у всіх тепличних комбінатах на сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок.

Тим часом пропозиція огірків із літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через несприятливі погодні умови.

Зрештою ціни на тепличні огірки на даний момент формуються в межах 30-50 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас на сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 16% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому гравці ринку не виключають, що подальше подорожчання у цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні почала підвищуватися ціна на ранню капусту. Зокрема, виробники озвучують ціни на свою продукцію в діапазоні 10-20 грн/кг, що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Також стало відомо, що в червні в Україні суттєво зросли ціни на на м'ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується. Індекс борщу за місяць таким чином знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн.