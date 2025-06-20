БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 299 13

В Україні знову почали дорожчати огірки. Тиждень тому ціни на них падали

В Україні знову почали дорожчати огірки. Тиждень тому ціни на них стрімко впали

Після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку огірків в Україні тижнем раніше, зараз ціни на огірки знову почали зростати.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Причиною подорожчання овочів на українському ринку є суттєве скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих господарств. Так, практично у всіх тепличних комбінатах на сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок.

Тим часом пропозиція огірків із літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через несприятливі погодні умови.

Зрештою ціни на тепличні огірки на даний момент формуються в межах 30-50 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас на сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 16% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому гравці ринку не виключають, що подальше подорожчання у цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні почала підвищуватися ціна на ранню капусту. Зокрема, виробники озвучують ціни на свою продукцію в діапазоні 10-20 грн/кг, що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Також стало відомо, що в червні в Україні суттєво зросли ціни на на м'ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується. Індекс борщу за місяць таким чином знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн.

Автор: 

магазин (312) продукти (836) торгівля (981) ціни (3727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Та поюху. Вчора був на дачі, через 2-3 дні свої будуть, з відкритого грунту та без хімікатів.
показати весь коментар
20.06.2025 16:48 Відповісти
+3
показати весь коментар
20.06.2025 17:21 Відповісти
+2
Дуже сумна новина.
показати весь коментар
20.06.2025 17:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та поюху. Вчора був на дачі, через 2-3 дні свої будуть, з відкритого грунту та без хімікатів.
показати весь коментар
20.06.2025 16:48 Відповісти
Таки да! В народі кажуть: "Сім літ мак не родив і голоду не було".
показати весь коментар
20.06.2025 18:50 Відповісти
Дуже сумна новина.
показати весь коментар
20.06.2025 17:18 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 17:21 Відповісти
Чому до огірків причепились?Огірки показник економіки?Якась маячня,аби,що написати
показати весь коментар
20.06.2025 17:21 Відповісти
Головне шоб хамон не дорожчав )
показати весь коментар
20.06.2025 17:42 Відповісти
Вчора 200 грам нарізали з дружиною. З ноги напиляли нам в лавці. Але нажаль вже не так часто як хотілось би купуємо. Так що так ,,шоб хамон не дорожчав,, для нас актуально.
показати весь коментар
20.06.2025 18:05 Відповісти
Хамон - це і є нога.
показати весь коментар
20.06.2025 18:22 Відповісти
А мали б в москалів дорожчати.
показати весь коментар
20.06.2025 18:01 Відповісти
Консервация началась
показати весь коментар
20.06.2025 18:04 Відповісти
Агов ФОП! Не спимо! Збільшуємо ціни на зелені вітаміни!
показати весь коментар
20.06.2025 18:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 