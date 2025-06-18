БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
67 2

В Україні почала різко дорожчати молода капуста, ціни втричі вищі за торішні

Молода капуста

Цього тижня в Україні почала підвищуватися ціна на ранню капусту. Зокрема, виробники озвучують ціни на свою продукцію в діапазоні 10-20 грн/кг ($0,24-0,48/кг), що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами виробників, основною причиною подорожчання став сезонний фактор, коли дана продукція ранніх сортів у господарствах фактично закінчилася, а капуста пізніших сортів ще у продаж не надійшла.

Зазначається, що сезон збирання капусти ранніх сортів у господарствах добігає кінця, тоді як масового збирання продукції пізніших сортів виробники ще не приступили. При цьому попит на капусту на сьогоднішній день є досить високим, що також провокує цінове зростання в даному сегменті.

Читайте також: Індекс борщу за рік підстрибнув на 27%

Як наголошують аналітики, зараз капуста врожаю 2025 року на ринку України вже коштує в середньому в 2,9 раза дорожче, ніж у середині червня минулого року.

Проте, гравці ринку не виключають, що вже найближчим часом на ринок може повернутися понижувальний ціновий тренд, щойно виробники масово розпочнуть збирати врожай капусти середніх сортів.

Як повідомлялося, ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.

Автор: 

продукти (836) ціни (3723)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЖЛОБСТВО! Вот ваш основной фактор подорожания.
показати весь коментар
18.06.2025 10:17 Відповісти
Можно лопухов нарвать в парке, это бесплатно пока. А с них и зелёный борщ, и салатик получаются. Дёшево и нажористо, потужно и незламно. Червяков добавить - ещё и пикантно. Плюс червяки - это белок. Муку из сушеных кузнечиков будем делать, заживём тогда ух!
показати весь коментар
18.06.2025 11:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 