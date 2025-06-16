Індекс борщу за рік підстрибнув на 27%
У червні в Україні суттєво зросли ціни на на м'ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується.
Про це йдеться у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що ціни на овочі минулого врожаю продовжують зростати. Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.
Найбільші зміни аналітики зафіксували на ринку м’яса, де ціни стрімко пішли вгору. Зокрема, яловичина (гуляш) зросла в ціні на 6% за місяць до 336 грн/кг, що на 20% дорожче, ніж торік.
Ще більш стрімке зростання продемонструвала курятина: філе здорожчало на 11% до 222 грн/кг (+39% за рік), стегно – на 28% до 154 грн/кг (+39% за рік), а тушка – на 25% до 110 грн/кг (+42% за рік).
Натомість ціна на свинячий ошийок залишилася стабільною на рівні 330 грн/кг, що, однак, на 31% перевищує торішній показник. Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми, яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції.
Водночас ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого – дорожчає. Вартість ріпчастої цибулі в роздріб досягла 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче торішніх показників.
Стара картопля на полицях супермаркетів коштує в середньому 38 грн/кг, додавши 10% за місяць (+33% за рік).
Водночас на ринку з'являються овочі нового врожаю, що тисне на ціни. Так, молода капуста подешевшала на 66% за місяць до 25 грн/кг (але на 64% дорожче минулого року). Ціни на огірки продовжують знижуватись – за місяць на 18% і в середньому коштують 65 грн/кг, що на 11% дешевше, ніж торік. Помідори тримаються на стабільному рівні – близько 99 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж рік тому.
Сегмент молочної продукції за останній місяць демонструє сталу цінову динаміку, що пояснюється збільшенням пропозиції сировини. Наприклад, молоко подешевшало на 2% до 54,3 грн за 900 мл, вершки – на 6% до 33,3 грн за 200 г, а твердий сир незначно додав у ціні (+1%) і коштує 631 грн/кг.
Ціни на бакалійні товари також залишаються стабільними завдяки достатнім обсягам продукції на ринку та рівномірному попиту. Наприклад, соняшникова олія подешевшала на 2% до 75,3 грн за 850 мл, а цукор – на 1% до 32,7 грн/кг.
Також незначне зниження цін спостерігається на курячі яйця. Яйця категорії С1 за місяць подешевшали на 5% до 68,9 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 79% вищою.
Як повідомлялося, ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.
Бидло вірить в халяву і завжди вибере катастрофу. От чому найуспішніші - Голандія, Норвегія, Англія - монархії
Що сказати? Відчула себе як в часи срср в магазині «берьойзка» де все є але за доляри, а в тебе рупль і того обмаль. Їсти можна тільки очами.
Яблуко 100 грн кіло, торішні, вонючі а не пахучі.
Буряк по 10 грн штучка, трохи більше яйця голодної курки. Пучок зелені з трьох корешків і прив'ялих вершків 15 грн, п'ять пір'їн цибулі зеленої 10 грн.
Капуста, майже золота, як і картопля молода.
Сезон. Полуниця, скрізь як гімна, я вибачаюсь, але ціна 170-230 грн кг, черешня так само.
М'ясо голодної курки майже 200. Свинина ребро 230 грн.
Люди купують здебільшого стару зморщену картоплю і то потрошку. Ягідти для діток по півкіла. Яблока по штучці, бо вони всі величезні. Моє.яблуко затягнуло 30 грн шт найменше з тих, що було!!!!
Не взяла. Купила на ці гроші півхліба і тюльки.
Але до сліз люблю тих хто вирощує і продає своє. Не вони б ми згадали як полову їсти з такими цінами перекупників. Тим хто продає своє велике дякую за вашу працю.
Дякувати Богу в нас є селяни і дачники, завдяки ним ще можна зварити борщу.
У якому місті чи райцентрі?? Бо якась розмита балачка, на кшалт, … говорила дядина, як їй розповідала, тітчина сестра, що чула на базарі….
На крайній випадок, Лєнка-скумбрія по 7 грн, може доповісти!
Зеленський же, не все ж, одну МІВІНУ їсть, запарену для нього абдристовичем, десь у підвалі??
про результати аналізу використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності органів державного управління у 2013-2014 роках
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2015/zvit_11-5_2015/zvit_11-5_.pdf
З 2019 року, більше таких звітів, від посадовців призначених від стефанчуків+зеленського+шмигаля та секретаря РНБОУ, так Українці і не бачили! Акакаяразніца …
Весело ж, па-пріколу!
ну і хоч паржьом...
До речі, за логікою воєнного стану в державі мають бути введені хоч якісь соціальні пакети для виживання. типу, хлібних карточок. Хоч якийсь мнімальний набір найнеобхіднішого, щоб був доступний для всіх. Щоб вижити тим, що ще тут залишився. Але ж, курва, рейтинги, вибори... та й нема коли, треба відосіки записувати, сайміти миру організовувати... ну і бабло якось деребанити. То ж все святе...
І порівняти за 5 років Порошенка,особливо якщо додати % індексації пенсій 73% населеня?!
Вона ж свого часу, коли Порошенко підвищив ціну на цибулю, аж на 1,3%, від такої новини, знепритомніла в студії....
Невже ви дійсно вважаєте, що Президент мотаєцься по базарам і встановлює продавцям ціну на буряки і цибулю??
Просто у ті часи, щоб не відбулося негативного в Україні, ЗМІ особливо Коломойського, обовязково повязували з Порошенком.
Потужность вышла за Горизонт Событий, незламности слишком тесно стало в пределах нашей Вселенной
https://www.slovoidilo.ua/2020/08/07/infografika/suspilstvo/indeks-borshhu-yak-zminyuvalasya-vartist-stravy-2014-2020-rokax Індекс борщу 2014-2020
https://thepage.ua/ua/news/indeks-borshu-zris-udvichi-z-2020-po-2024-roki Індекс борщу 2020-2024