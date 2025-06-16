Індекс борщу за рік підстрибнув на 27%

У червні в Україні суттєво зросли ціни на на м'ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується.

Про це йдеться у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що ціни на овочі минулого врожаю продовжують зростати. Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.

Найбільші зміни аналітики зафіксували на ринку м’яса, де ціни стрімко пішли вгору. Зокрема, яловичина (гуляш) зросла в ціні на 6% за місяць до 336 грн/кг, що на 20% дорожче, ніж торік.

Ще більш стрімке зростання продемонструвала курятина: філе здорожчало на 11% до 222 грн/кг (+39% за рік), стегно – на 28% до 154 грн/кг (+39% за рік), а тушка – на 25% до 110 грн/кг (+42% за рік).

Читайте також: В Україні продовжують дешевшати огірки. Ціни на 17% нижчі за торішні

Натомість ціна на свинячий ошийок залишилася стабільною на рівні 330 грн/кг, що, однак, на 31% перевищує торішній показник. Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми, яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції.

Водночас ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого – дорожчає. Вартість ріпчастої цибулі в роздріб досягла 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче торішніх показників.

Стара картопля на полицях супермаркетів коштує в середньому 38 грн/кг, додавши 10% за місяць (+33% за рік).

Водночас на ринку з'являються овочі нового врожаю, що тисне на ціни. Так, молода капуста подешевшала на 66% за місяць до 25 грн/кг (але на 64% дорожче минулого року). Ціни на огірки продовжують знижуватись – за місяць на 18% і в середньому коштують 65 грн/кг, що на 11% дешевше, ніж торік. Помідори тримаються на стабільному рівні – близько 99 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж рік тому.

Читайте також: В Україні різко подорожчала торішня картопля. Ціни на чверть вищі, ніж минулого року

Сегмент молочної продукції за останній місяць демонструє сталу цінову динаміку, що пояснюється збільшенням пропозиції сировини. Наприклад, молоко подешевшало на 2% до 54,3 грн за 900 мл, вершки – на 6% до 33,3 грн за 200 г, а твердий сир незначно додав у ціні (+1%) і коштує 631 грн/кг.

Ціни на бакалійні товари також залишаються стабільними завдяки достатнім обсягам продукції на ринку та рівномірному попиту. Наприклад, соняшникова олія подешевшала на 2% до 75,3 грн за 850 мл, а цукор – на 1% до 32,7 грн/кг.

Також незначне зниження цін спостерігається на курячі яйця. Яйця категорії С1 за місяць подешевшали на 5% до 68,9 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 79% вищою.

Як повідомлялося, ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.