Індекс борщу за рік підстрибнув на 27%

У червні в Україні суттєво зросли ціни на на м'ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується.

Про це йдеться у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що ціни на овочі минулого врожаю продовжують зростати. Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.

Найбільші зміни аналітики зафіксували на ринку м’яса, де ціни стрімко пішли вгору. Зокрема, яловичина (гуляш) зросла в ціні на 6% за місяць до 336 грн/кг, що на 20% дорожче, ніж торік.

Ще більш стрімке зростання продемонструвала курятина: філе здорожчало на 11% до 222 грн/кг (+39% за рік), стегно – на 28% до 154 грн/кг (+39% за рік), а тушка – на 25% до 110 грн/кг (+42% за рік).

Натомість ціна на свинячий ошийок залишилася стабільною на рівні 330 грн/кг, що, однак, на 31% перевищує торішній показник. Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми, яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції.

Водночас ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого – дорожчає. Вартість ріпчастої цибулі в роздріб досягла 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче торішніх показників.

Стара картопля на полицях супермаркетів коштує в середньому 38 грн/кг, додавши 10% за місяць (+33% за рік).

Водночас на ринку з'являються овочі нового врожаю, що тисне на ціни. Так, молода капуста подешевшала на 66% за місяць до 25 грн/кг (але на 64% дорожче минулого року). Ціни на огірки продовжують знижуватись – за місяць на 18% і в середньому коштують 65 грн/кг, що на 11% дешевше, ніж торік. Помідори тримаються на стабільному рівні – близько 99 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж рік тому.

Сегмент молочної продукції за останній місяць демонструє сталу цінову динаміку, що пояснюється збільшенням пропозиції сировини. Наприклад, молоко подешевшало на 2% до 54,3 грн за 900 мл, вершки – на 6% до 33,3 грн за 200 г, а твердий сир незначно додав у ціні (+1%) і коштує 631 грн/кг.

Ціни на бакалійні товари також залишаються стабільними завдяки достатнім обсягам продукції на ринку та рівномірному попиту. Наприклад, соняшникова олія подешевшала на 2% до 75,3 грн за 850 мл, а цукор – на 1% до 32,7 грн/кг.

Також незначне зниження цін спостерігається на курячі яйця. Яйця категорії С1 за місяць подешевшали на 5% до 68,9 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 79% вищою.

Як повідомлялося, ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.

+13
Та ви чого?!
Весело ж, па-пріколу!
ну і хоч паржьом...
До речі, за логікою воєнного стану в державі мають бути введені хоч якісь соціальні пакети для виживання. типу, хлібних карточок. Хоч якийсь мнімальний набір найнеобхіднішого, щоб був доступний для всіх. Щоб вижити тим, що ще тут залишився. Але ж, курва, рейтинги, вибори... та й нема коли, треба відосіки записувати, сайміти миру організовувати... ну і бабло якось деребанити. То ж все святе...
16.06.2025 12:14 Відповісти
+12
ГОЛОВНЕ ЩО НЕ БАРИГА))) А взагалі - бидло є бидло. Як. в США де Трамп обіцяв все а потім повів економіку в круте піке, де в РФ путін обіцяв базу на місяці і по 3000 баксів зп, що в Україні.

Бидло вірить в халяву і завжди вибере катастрофу. От чому найуспішніші - Голандія, Норвегія, Англія - монархії
16.06.2025 11:29 Відповісти
+12
Та не може бути. Це мабуть отой Порошенко, щоб дискридитувати простого мальчіка від наріду, не брехливого, не мародера і не корупціонера, ходить по ночах по ринках, супермаркетах і крамничках та замінює цінники з малих на великі. А що простий мальчік від простого криворізького наріду? Йому немає коли, він одягнув мілітарі і зранку та до ранку риє окопи та інші споруди для військових, навіть немає коли побритися і напитися води, нюхне там щось і вперед, йому немає коли переставляти ті цінники. А що там мовчить **********(***********?) чому не підтримує свого Боса і не притягне до студії кастрюлю з борщем, пів ваореника для придурків, і намазаний мовою шматок хліба?
16.06.2025 12:16 Відповісти
Коментувати
А що там з "пів вареника" - зможемо купити на пенсію, чи вже зась?
16.06.2025 11:23 Відповісти
16.06.2025 13:35 Відповісти
Курва чорнорота. Ніхто худобу не приб'є
16.06.2025 15:05 Відповісти
ГОЛОВНЕ ЩО НЕ БАРИГА))) А взагалі - бидло є бидло. Як. в США де Трамп обіцяв все а потім повів економіку в круте піке, де в РФ путін обіцяв базу на місяці і по 3000 баксів зп, що в Україні.

Бидло вірить в халяву і завжди вибере катастрофу. От чому найуспішніші - Голандія, Норвегія, Англія - монархії
16.06.2025 11:29 Відповісти
Ну стрибнув індекс борщу, то й що ?! ГОЛОВНЕ - Порох тепер НІХТО! Чи я не маю рації , переможці2019 ?
16.06.2025 11:38 Відповісти
А якже індекс "шароварів"? Одяг теж подорожчав
16.06.2025 11:39 Відповісти
Вчора пройшлась по ринку.
Що сказати? Відчула себе як в часи срср в магазині «берьойзка» де все є але за доляри, а в тебе рупль і того обмаль. Їсти можна тільки очами.
Яблуко 100 грн кіло, торішні, вонючі а не пахучі.
Буряк по 10 грн штучка, трохи більше яйця голодної курки. Пучок зелені з трьох корешків і прив'ялих вершків 15 грн, п'ять пір'їн цибулі зеленої 10 грн.
Капуста, майже золота, як і картопля молода.
Сезон. Полуниця, скрізь як гімна, я вибачаюсь, але ціна 170-230 грн кг, черешня так само.
М'ясо голодної курки майже 200. Свинина ребро 230 грн.
Люди купують здебільшого стару зморщену картоплю і то потрошку. Ягідти для діток по півкіла. Яблока по штучці, бо вони всі величезні. Моє.яблуко затягнуло 30 грн шт найменше з тих, що було!!!!
Не взяла. Купила на ці гроші півхліба і тюльки.
Але до сліз люблю тих хто вирощує і продає своє. Не вони б ми згадали як полову їсти з такими цінами перекупників. Тим хто продає своє велике дякую за вашу працю.
Дякувати Богу в нас є селяни і дачники, завдяки ним ще можна зварити борщу.
16.06.2025 11:47 Відповісти
А де саме ви були на базарі?
У якому місті чи райцентрі?? Бо якась розмита балачка, на кшалт, … говорила дядина, як їй розповідала, тітчина сестра, що чула на базарі….
16.06.2025 16:11 Відповісти
Я не питаю вас на якому ви базарі буваєте. Просто напишіть ціни на вашому ринку.
показати весь коментар
У нас на базарі, ціни нижчі ніж, ті, що ви заявили на своєму !! Мабуть, так воно і є реально!! Хто вище б'є, той краще грає! У шмигаля і групи осіб з урядового кварталу, більш достовірна інформація по цінам на базарах, від ОПУ з помічниками ригоАНАЛІВ!!
На крайній випадок, Лєнка-скумбрія по 7 грн, може доповісти!
Зеленський же, не все ж, одну МІВІНУ їсть, запарену для нього абдристовичем, десь у підвалі??
16.06.2025 17:28 Відповісти
Я не думаю, що вони років п'ять знають, що за все треба платити.
показати весь коментар
ЗВІТ
про результати аналізу використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності органів державного управління у 2013-2014 роках
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2015/zvit_11-5_2015/zvit_11-5_.pdf
З 2019 року, більше таких звітів, від посадовців призначених від стефанчуків+зеленського+шмигаля та секретаря РНБОУ, так Українці і не бачили! Акакаяразніца …
16.06.2025 17:48 Відповісти
http://www.rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=1493
16.06.2025 17:50 Відповісти
Це рівень цін максимум АТБ, та й то занижені. У трохи більш кращій магазин зайти - там взагалі такі ціни ніби я у Люксембурзі, в не в жебрацькій Україні. Ще 5 років покращення - і пі3діц нам. Будемо мертвих доїдати серед руїн. Можна буде знімати кліпи музичної групи Cannibal Corpse на нашіх вулицях
16.06.2025 17:45 Відповісти
Хто зна. Це ппц вде б був давно, але працелюбність українців, їх безмежна любов до землі і плрдів своєї праці рятує вже не один десяток поколінь.
16.06.2025 17:53 Відповісти
це все іпсо. Скумбрія по 8 та множинне громадянство. вам що мало? Їжте не обляпайтеся
показати весь коментар
А де Мосейчучка? Пора борщ варити...
показати весь коментар
А за 6 (шість!) + керуваня зє?
І порівняти за 5 років Порошенка,особливо якщо додати % індексації пенсій 73% населеня?!
16.06.2025 13:02 Відповісти
А де Мосійчукча?
Вона ж свого часу, коли Порошенко підвищив ціну на цибулю, аж на 1,3%, від такої новини, знепритомніла в студії....
показати весь коментар
Та не підвищував Порошенка ціну на цибулю, підвищення чи зниження це прості механізми ринку. Але при шостому ця цибуля так повісилася в ціні, що ніби золота. Ціна виросла на все і якщо порівнювати з 2019 роком, то виходить, що у 2019 ми жили на широку ногу і могли дозволити собі все. Зате наржалися, так? Хужє є нє будєт? Чи вже нікуди хуже? Повірили?
показати весь коментар
Та то ж був жарт.
Невже ви дійсно вважаєте, що Президент мотаєцься по базарам і встановлює продавцям ціну на буряки і цибулю??
Просто у ті часи, щоб не відбулося негативного в Україні, ЗМІ особливо Коломойського, обовязково повязували з Порошенком.
16.06.2025 15:29 Відповісти
Скоро вернёмся в 1933 год. Макуху будем кушать, котов и мышей, червяков и мокриц. Варить ремни кожаные, стельки жевать.
Потужность вышла за Горизонт Событий, незламности слишком тесно стало в пределах нашей Вселенной
16.06.2025 14:03 Відповісти
Це ви про московитів, із сруськай мордовії чи чувашії!??
16.06.2025 16:12 Відповісти
Двохзначна інфлація на продуктах це біда...
16.06.2025 14:25 Відповісти
ціни на продукти вже вищі ніж у Європі.
16.06.2025 16:10 Відповісти
Який борщ, це для багатьох українців, а особливо пенсіонерів, це святкова страва! В кращому випадку- куліш, але якщо брати ціну на сало, то скоріше баланда з кропиви та лободи, як під час Голодомору!
16.06.2025 16:16 Відповісти
Для порівняння:
https://www.slovoidilo.ua/2020/08/07/infografika/suspilstvo/indeks-borshhu-yak-zminyuvalasya-vartist-stravy-2014-2020-rokax Індекс борщу 2014-2020
https://thepage.ua/ua/news/indeks-borshu-zris-udvichi-z-2020-po-2024-roki Індекс борщу 2020-2024
16.06.2025 16:20 Відповісти

