В Україні продовжують дешевшати огірки. Ціни на 17% нижчі за торішні

В Україні за минулий тиждень швидко подешевшали тепличні огірки через збільшення пропозиції з літніх теплиць.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, тепличні огірки продавалися по 25-48грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Головною причиною цінового спаду є досить об'ємна пропозиція огірків із літніх теплиць господарств південного регіону, які надходять у продаж у середньому по 18 грн/кг.

При цьому відпускні ціни на огірки в Україні вже в середньому на 17% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті, оскільки пропозиція продовжує збільшуватися, а темпи збуту дещо знизилися.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається чергове зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Основною причиною подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.