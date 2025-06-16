БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
44 0

В Україні продовжують дешевшати огірки. Ціни на 17% нижчі за торішні

Огірки в Україні коштують на 17% дешевше, ніж торік

В Україні за минулий тиждень швидко подешевшали тепличні огірки через збільшення пропозиції з літніх теплиць.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

Так, тепличні огірки продавалися по 25-48грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Головною причиною цінового спаду є досить об'ємна пропозиція огірків із літніх теплиць господарств південного регіону, які надходять у продаж у середньому по 18 грн/кг.

При цьому відпускні ціни на огірки в Україні вже в середньому на 17% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті, оскільки пропозиція продовжує збільшуватися, а темпи збуту дещо знизилися.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається чергове зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Основною причиною подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.

Автор: 

магазин (310) продукти (833) торгівля (978) ціни (3721)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 