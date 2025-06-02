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Новини
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Втрати врожаю абрикосів і персиків в Україні місцями сягають 100%

В Україні втрати врожаю абрикосів і персиків місцями сягають 100%

В Україні через відносну посуху та заморозки найбільше постраждали плодові кісточкові дерева. Зокрема, втрати врожаю персиків та абрикосів у деяких господарствах сягають 100%.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу. 

"Через відносну посуху та заморозки є певні втрати. Якщо ми кажемо по культурах, то звичайно найбільше постраждали плодові дерева, кісточкові. По деяких господарствах втрати 100%, зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси та персики. Якщо ми говоримо про вишню, черешню – від 30-50% втрати по господарствах. Частково постраждали груші, яблуні", – сказав Марчук.

За його словами, внаслідок цього очікується підвищення цін.

"У середньому більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати", – зазначив Марчук.

Крім того, додав він, надії на врівноваження ситуації за рахунок імпорту не виправдалися.

"Навіть хотілося б сподіватися на імпорт, який міг би частково врівноважити цінову позицію, але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які могли б везти на територію України, теж втратили", – пояснив Марчук.

Як повідомлялося, українські садівники почали продавати місцеву черешню нового врожаю. Незважаючи на весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні в Україні розпочався без запізнень.

Автор: 

урожай (524) фрукти (105)


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Ну судя по ценам, геть потерян урожай абсолютно всего, включая мясо и яйца...
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02.06.2025 18:42 Відповісти
м'ясо як м'ясо, свинина по 200грн кіло
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02.06.2025 19:40 Відповісти
Да, практически даром особенно учитывая пенсии и зарплаты простых украинцев.
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02.06.2025 19:43 Відповісти
по цене фрукты из Мексики в Канаде дешевле того, что в Украине выращено.
так что везите из мексики и не морочьте себе голову.
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02.06.2025 18:48 Відповісти
Блін! Як ви там тепер без абрикосів? Тримайтеся!
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02.06.2025 18:49 Відповісти
Шкода що не 100 % зелені...
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02.06.2025 19:26 Відповісти
Ага все пропало все клопик сжер. Цікаво, чому банани з Африці або Півленій Америці з витратами на вирощювання, сбір, пакування, . логістику, митницю тощо коштують дешевще за вінницьку сімеринку?
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02.06.2025 20:04 Відповісти

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