Втрати врожаю абрикосів і персиків в Україні місцями сягають 100%

В Україні через відносну посуху та заморозки найбільше постраждали плодові кісточкові дерева. Зокрема, втрати врожаю персиків та абрикосів у деяких господарствах сягають 100%.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу.

"Через відносну посуху та заморозки є певні втрати. Якщо ми кажемо по культурах, то звичайно найбільше постраждали плодові дерева, кісточкові. По деяких господарствах втрати 100%, зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси та персики. Якщо ми говоримо про вишню, черешню – від 30-50% втрати по господарствах. Частково постраждали груші, яблуні", – сказав Марчук.

За його словами, внаслідок цього очікується підвищення цін.

"У середньому більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати", – зазначив Марчук.

Крім того, додав він, надії на врівноваження ситуації за рахунок імпорту не виправдалися.

"Навіть хотілося б сподіватися на імпорт, який міг би частково врівноважити цінову позицію, але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які могли б везти на територію України, теж втратили", – пояснив Марчук.

Як повідомлялося, українські садівники почали продавати місцеву черешню нового врожаю. Незважаючи на весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні в Україні розпочався без запізнень.