В Україні почали продавати першу черешню нового врожаю. Вона в чотири рази дешевша за імпортну

Українські садівники почали продавати місцеву черешню нового врожаю. Незважаючи на весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні в Україні розпочався без запізнень.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, черешня з місцевих господарств пропонується до продажу по 100-200 грн/кг, залежно від сорту та обсягів партій, коли якість продукції, що пропонується, в більшості випадків оцінюється як невисока.

Оптові партії імпортної черешні високої якості пропонуються до продажу в діапазоні 400-850 грн/кг, залежно від сорту та країни виробника.

Основну пропозицію на ринку складають кісточкові ранні сорти. Однак рання ягода, як правило, не користуються особливим попитом у оптових покупців через досить дрібний калібр, і з виходом на ринок черешні більшого калібру більшість садівників планують і надалі знижувати ціни.

Торік перші поставки черешні на внутрішній ринок почалися практично в цей самий період, як і цього сезону. При цьому ціна на становили від 50 грн/кг, що в середньому вдвічі дешевше, ніж на сьогодні.

Раніше повідомлялося, що в Україні почала різко дешевшати черешня. Її середня ціна знизилась з 200 грн/кг, до 150 грн/кг. Утім, попри падіння, це найвищий рівень цін за 10 останніх років.