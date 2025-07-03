В Україні почали продавати лохину місцевого виробництва. Ціни на неї в 2,6 раза вищі за торішні
В Україні старт цьогорічного сезону лохини затримався приблизно на 10 днів порівняно з минулим роком через аномальні погодні умови наприкінці весни, але при цьому ціни на лохину залишаються вищими, ніж торік.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
На сьогодні пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку дуже обмежена, тоді як попит оцінюється на досить високому рівні. Оптові партії лохини з відкритого ґрунту на даний момент продаються по 300-450 грн/кг.
Як зазначається, більш масово лохина з українських господарств почне надходити в продаж уже з наступного тижня.
При цьому, незважаючи на поступове зниження цін у даному сегменті, вартість лохини залишається в середньому в 2,6 раза вищою, ніж на початку сезону 2024 року.
Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період дозрівання цієї ягоди.
Раніше повідомлялося, що в Україні минулого тижня стрімко дешевшала черешня через стрімке погіршення якості продукції внаслідок погодних умов.
Перед тим стало відомо, що за січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн. Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.
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Це ж голубиця!
Чи то тому що лошиця копіпастила (писати не здатне).
Хоча це просто чергове наряду з членкинями.
Інтелігенція була знищена. При владі квартальні і трудящієся - тому зовнішню політику ведуть послиці. Прапор догори дригом.
Живемо за настановою комуяцько ї паскуди: "Маємо те що маємо."
"Екс-очільник ДонОВА та чинний голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс понад 30 млн грн застави за себе, а його тесть заявив, що сім'я заробила на 4 квартири, продаючи малину".