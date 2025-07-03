В Україні почали продавати лохину місцевого виробництва. Ціни на неї в 2,6 раза вищі за торішні

В Україні старт цьогорічного сезону лохини затримався приблизно на 10 днів порівняно з минулим роком через аномальні погодні умови наприкінці весни, але при цьому ціни на лохину залишаються вищими, ніж торік.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

На сьогодні пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку дуже обмежена, тоді як попит оцінюється на досить високому рівні. Оптові партії лохини з відкритого ґрунту на даний момент продаються по 300-450 грн/кг.

Як зазначається, більш масово лохина з українських господарств почне надходити в продаж уже з наступного тижня.

При цьому, незважаючи на поступове зниження цін у даному сегменті, вартість лохини залишається в середньому в 2,6 раза вищою, ніж на початку сезону 2024 року.

Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період дозрівання цієї ягоди.

Раніше повідомлялося, що в Україні минулого тижня стрімко дешевшала черешня через стрімке погіршення якості продукції внаслідок погодних умов.

Перед тим стало відомо, що за січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн. Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.