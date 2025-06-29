Імпорт яблук і груш в Україну цьогоріч уже втричі перевищив обсяги за весь минулий рік
За січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн.
Про це повідомляє AgroTimes із посиланням на дані Державної митної служби.
Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.
Найбільше яблук, груш і айви Україна цьогоріч імпортувала з Польщі (56,7%), Нідерландів (18,6%) і Молдови (7,4%).
Як повідомлялося раніше з посиланням на дані Держстату, інфляція в травні прискорилася до 15,9%, найбільше подорожчали свинина і фрукти.
До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.
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