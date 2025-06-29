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Імпорт яблук і груш в Україну цьогоріч уже втричі перевищив обсяги за весь минулий рік

Імпорт яблук і груш в Україну цьогоріч уже втричі перевищив обсяги за весь минулий рік

За січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн.

Про це повідомляє AgroTimes із посиланням на дані Державної митної служби.

Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.

Найбільше яблук, груш і айви Україна цьогоріч імпортувала з Польщі (56,7%), Нідерландів (18,6%) і Молдови (7,4%).

Як повідомлялося раніше з посиланням на дані Держстату, інфляція в травні прискорилася до 15,9%, найбільше подорожчали свинина і фрукти.

До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.

Автор: 

імпорт (2369) продукти (785) фрукти (108)


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