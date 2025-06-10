Інфляція у травні прискорилась до 15,9%, найбільше подорожчали свинина і фрукти, – Держстат

Інфляція на споживчому ринку у травні 2025 року прискорилася до 1,3%, порівняно із 0,7% у квітні, 1,5% – у березні, 0,8% – у лютому та 1,2% – у січні.

У річному обчисленні, порівняно із травнем 2024 року, ціни зросли на 15,9% – це найвищий рівень майже за два роки, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у травні, порівняно із квітнем, становила 0,5%, а з початку року – 4,4%.

За підрахунками Держстату, споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3-0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8-0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, повідомляє Держстат. Зокрема, взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1%, переважно внаслідок здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

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Як повідомлялося, у Нацбанку сподіваються, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму і надалі уповільнюватиметься. Зокрема, на цінах на продовольство минулого місяця додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, зазначали у НБУ.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.