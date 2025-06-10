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Новини
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Інфляція у травні прискорилась до 15,9%, найбільше подорожчали свинина і фрукти, – Держстат

Інфляція у травні прискорилась. Що подорожчало найбільше?

Інфляція на споживчому ринку у травні 2025 року прискорилася до 1,3%, порівняно із 0,7% у квітні, 1,5% – у березні, 0,8% – у лютому та 1,2% – у січні.

У річному обчисленні, порівняно із травнем 2024 року, ціни зросли на 15,9% – це найвищий рівень майже за два роки, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у травні, порівняно із квітнем, становила 0,5%, а з початку року – 4,4%.

Інфляція у травні 2025 року

За підрахунками Держстату, споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3-0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8-0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, повідомляє Держстат. Зокрема, взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1%, переважно внаслідок здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

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Як повідомлялося, у Нацбанку сподіваються, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму і надалі уповільнюватиметься. Зокрема, на цінах на продовольство минулого місяця додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, зазначали у НБУ.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.

Автор: 

інфляція (738) продукти (771) ціни (3544) Держстат (1436)


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Давно не чутно про індекс "БОРЩОВОГО НАБОРУ". Як він там? Що з ним сталося під час кінця епохи бідності і брехні?
Також чомусь пропав з ефіру індекс "ПІВ ВАРЕНИКА". Це досить дивно.
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10.06.2025 16:57 Відповісти
В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують https://www.unian.ua/society/zarplata-viyskovih-v-ukrajini-z-1-travnya-2025-roku-skilki-platitimut-12988257.html виплати менше 4 тисяч гривень. Про це https://t.me/getmantsevdanil/9290 повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"‎З них 3,9%, або майже 400 тисяч людей - взагалі менше 3 тисяч гривень", - говорить державний діяч.

Станом на перше квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн. Це на 9,5% більше, якщо порівнювати з першим січня (5789,05 грн) та на 10,5% більше, якщо порівнювати з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).
https://www.unian.ua/economics/finance/pensiya-v-ukrajini-stalo-vidomo-skilki-pensioneriv-otrimuyut-naynizhchi-viplati-12993105.html#goog_rewarded
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10.06.2025 16:59 Відповісти
фрукти псують емаль, а свинина жирна...
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10.06.2025 17:03 Відповісти
їсти взагалі шкідливо
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10.06.2025 17:06 Відповісти
Спочатку скінчилася епоха бідності, а тепер закінчується і епоха жебракування - переходимо до епохи нового голодомору.
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10.06.2025 17:04 Відповісти
Дякуємо людям Януковича, Деркача, Сивковича, Портнова в оточенні Зеленського.

Такого ******* у всьому не було ніколи раніше.
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10.06.2025 17:12 Відповісти
Где они эти проценты берут?.. Сами в магазе или на рынке давно были?
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10.06.2025 17:23 Відповісти

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