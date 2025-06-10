Інфляція у травні прискорилась до 15,9%, найбільше подорожчали свинина і фрукти, – Держстат
Інфляція на споживчому ринку у травні 2025 року прискорилася до 1,3%, порівняно із 0,7% у квітні, 1,5% – у березні, 0,8% – у лютому та 1,2% – у січні.
У річному обчисленні, порівняно із травнем 2024 року, ціни зросли на 15,9% – це найвищий рівень майже за два роки, свідчать дані Держстату.
Базова інфляція у травні, порівняно із квітнем, становила 0,5%, а з початку року – 4,4%.
За підрахунками Держстату, споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3-0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8-0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2%.
Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, повідомляє Держстат. Зокрема, взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,1%, переважно внаслідок здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, у Нацбанку сподіваються, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму і надалі уповільнюватиметься. Зокрема, на цінах на продовольство минулого місяця додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, зазначали у НБУ.
Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.
За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також чомусь пропав з ефіру індекс "ПІВ ВАРЕНИКА". Це досить дивно.
"З них 3,9%, або майже 400 тисяч людей - взагалі менше 3 тисяч гривень", - говорить державний діяч.
Станом на перше квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн. Це на 9,5% більше, якщо порівнювати з першим січня (5789,05 грн) та на 10,5% більше, якщо порівнювати з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).
https://www.unian.ua/economics/finance/pensiya-v-ukrajini-stalo-vidomo-skilki-pensioneriv-otrimuyut-naynizhchi-viplati-12993105.html#goog_rewarded
Такого ******* у всьому не було ніколи раніше.