Ціни на яблука нового врожаю в Україні за рік зросли майже втричі

В Україні цього тижня стартував сезон яблук нового врожаю. Українські садівники розпочали збирання врожаю яблук ранніх сортів фактично у ті самі терміни, що й минулого сезону.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, на сьогодні закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 60-70 грн/кг/кг, що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж на початку минулого сезону.

За словами учасників ринку, початок сезону поставок місцевих яблук відразу ж негативно вплинув на продаж імпортних фруктів, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на свою продукцію. Своє рішення вони пояснюють тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція.

При цьому попит на них утримується на низькому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

Більше масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня, а ціни знижуватимуться в міру збільшення пропозиції місцевого яблука на ринку. При цьому зниження цін можу буи не лише в сегменті місцевої продукції, а й імпортних яблук.

Як повідомлялося, на початку липня на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю.

До того стало відомо, що за січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн. Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.