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Новини
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Ціни на яблука нового врожаю в Україні за рік зросли майже втричі

Яблука нового врожаю в Україні за рік здорожчали майже втричі

В Україні цього тижня стартував сезон яблук нового врожаю. Українські садівники розпочали збирання врожаю яблук ранніх сортів фактично у ті самі терміни, що й минулого сезону.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

Так, на сьогодні закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 60-70 грн/кг/кг, що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж на початку минулого сезону.

За словами учасників ринку, початок сезону поставок місцевих яблук відразу ж негативно вплинув на продаж імпортних фруктів, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на свою продукцію. Своє рішення вони пояснюють тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція.

При цьому попит на них утримується на низькому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

Більше масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня, а ціни знижуватимуться в міру збільшення пропозиції місцевого яблука на ринку. При цьому зниження цін можу буи не лише в сегменті місцевої продукції, а й імпортних яблук.

Як повідомлялося, на початку липня на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю.

До того стало відомо, що за січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн. Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.

Автор: 

продукти (794) ціни (3606) фрукти (115)


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Топ коментарі
+5
ну то їжте їх тоді самі. люди бідні.
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17.07.2025 19:03 Відповісти
+5
Попуй. Ніколи не любив яблука. Але цей рік, вже передбачую, доведеться не любити практично все.
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17.07.2025 19:05 Відповісти
+4
Було би дивно якби ціни впали.
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17.07.2025 19:03 Відповісти
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В Кропивниццькому вродили яблука, кругом по селах жодного якблучка Заморозки.
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17.07.2025 19:01 Відповісти
Було би дивно якби ціни впали.
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17.07.2025 19:03 Відповісти
ціни ніколи не знижуються і завжди випереджують статки
громадян - інакше воно не робить.
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17.07.2025 19:10 Відповісти
ну то їжте їх тоді самі. люди бідні.
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17.07.2025 19:03 Відповісти
Попуй. Ніколи не любив яблука. Але цей рік, вже передбачую, доведеться не любити практично все.
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17.07.2025 19:05 Відповісти
Але ж добре, що група осіб з Урядового кварталу, щоденно
«дбають і глибоко затурбовані», але усе, згідно з Регламентом КМУ, немчинов з яремою, можуть про це, і в ютюбі про це розказати! А щодо значного подорожчання ЦІН, на повсякденні товари в Україні, ну, то їх не стосується, у порядку денному, засідань Уряду, цього і не було!
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17.07.2025 19:15 Відповісти
А шо, в кабміні повинні ціни на яблука встановлювати? При совку ви де небудь бачили достойні яблука в магазинах? Тільки на ринку. А у нас зараз кругом ринок. Так, це для простих людей дуже дорого. На жаль... Але ринок розставить все на свої місця. І виробники і бариги зрозуміють, що краще продати, або не вирощувати взагалі. Тоді і ціни ринкові стануть. Вони ж розуміють, та й досвід торічний є, що загилили ціну і половина продукції просто згнила.
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17.07.2025 19:37 Відповісти
От приїдеш десь в кінці вересня ,на початку жовтня на троєщинський ринок "фермер " і побачиш гори тих самих яблук ,кавунів і т.д тільки вже в погнившому вигляді і так кожного року ,бо спочатку наші бариги деруть за їх гроші і їх ніхто не купляє а потім викидають на смітник , ось такий от український "бізнес ".
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17.07.2025 20:44 Відповісти
А в мене є сад.Там все молоді дерева,але по трохи дають врожаї.І ще посаджу.
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17.07.2025 19:26 Відповісти
Перпрошую, а ті ябліка вже дозріли, що їх продають?
Минулого року урожай був нібий непоганий, але в серпні-вересні через посуху і високі тмператури яблуні просто масово обсипались.
А на календарі яка дата?
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17.07.2025 19:33 Відповісти
Потрійне покращення 🥹💕
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17.07.2025 19:59 Відповісти
Перші яблука дорогі, потім ціна впаде. Он закарпатські помідори вже по 45гр/кг, а ще пару тижнів тому були по 90. Це сезонний товар. Правда чорниці так і не впали, - по 200 гр. за літру до цього часу.
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17.07.2025 20:09 Відповісти

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