В каких случаях соцслужбы могут забрать ребенка: что должна знать каждая украинская семья за рубежом

После начала полномасштабного вторжения миллионы украинских семей выехали в страны Европейского Союза. Несмотря на высокий уровень социальной поддержки, которую оказывают украинским мигрантам, некоторые семьи сталкиваются с неожиданной угрозой - изъятием детей из семьи местными органами опеки.

О масштабах этой проблемы, ее причинах и необходимых действиях со стороны украинского государства рассказала председатель Европейской ассоциации женщин Украины, советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Виолетта Дворникова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, речь идет не об отдельных случаях, а о достаточно системном явлении. "С начала войны в Европу выехали более 8 миллионов украинцев, из них, по меньшей мере, треть - дети. Часть семей проживает в стрессе, без четкого правового статуса, иногда - без достаточного понимания местных правил. Это создает почву для конфликтов с социальными службами", - говорит Дворникова.

По последним данным МИД, известно уже о сотнях случаев изъятия детей в таких странах, как Бельгия, Германия, Нидерланды, Чехия и Польша.

Как объясняет советник омбудсмена, основаниями для вмешательства чаще всего становятся бытовые конфликты, языковой барьер, жалобы соседей или поведенческие реакции родителей в стрессе. При этом некоторые семьи даже не осознают, что уже находятся в рамках официальной процедуры, поскольку во многих странах общение с соцслужбами автоматически фиксируется как административное производство.

"Хуже всего - это не реагировать. Родителям ни в коем случае нельзя игнорировать официальные письма или вызовы от органов опеки. Нужно немедленно обращаться за помощью: к украинской громаде в стране, в консульство или посольство, и обязательно - искать адвоката, желательно с опытом в семейном праве", - отмечает Дворникова.

Она также советует всегда сохранять документы, сообщения, переписку с органами опеки и не передавать ребенка посторонним людям без письменных гарантий и адвокатского сопровождения.

Отдельно эксперт подчеркивает, что Украина должна перейти от реактивной модели защиты детей к системной. По ее словам, речь идет не только о помощи в отдельных случаях, а о построении устойчивой государственной политики в контексте этой проблемы.

"Должен быть централизованный учет подобных ситуаций, юридическая помощь на местах, поддержка через посольства, координация действий между структурами. Мы не можем оставлять семьи один на один с правовыми механизмами других стран. Это вопрос национальной безопасности - дети не могут терять семьи из-за нехватки знаний или языкового барьера", - заключает Дворникова.

Она призывает украинское государство признать защиту детей за рубежом одним из ключевых гуманитарных приоритетов, поскольку именно сейчас миллионы семей оказались в новых правовых реалиях, где им критически не хватает поддержки и правовой осведомленности.

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