Задержаны двое мужчин, которые сожгли 4 автомобиля в Шевченковском районе Киева.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержали двух поджигателей, которые на заказ уничтожили 4 автомобиля в Шевченковском районе. Прокуроры сообщили им о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, один из подозреваемых - 57-летний мужчина на заказ сжег три автомобиля в Шевченковском районе столицы. Мужчина обливал их легковоспламеняющейся жидкостью и поджигал. За каждую машину заказчики обещали заплатить ему по 1000 долларов США. У задержанного изъяли мобильный телефон с фото и видео поджогов, а также легковоспламеняющиеся вещества.

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"Также правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, который выполнял такие же заказы за 1300 долларов США за каждую уничтоженную машину", - добавили в прокуратуре.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины, а именно умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева осуществляют следователи Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве.