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Новости Снижение цен на лекарства в аптеках
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"Пацієнти України" призывают Минздрав спасти рынок лекарств от монополии

Монополия на рынке лекарств

Пока Украина реформирует фармрынок, пациенты продолжают платить все больше за базовые лекарства. Рекордную долю аптечного рынка - почти 70% - сегодня контролирует несколько сетевых игроков. По мнению экспертов, это сдерживает снижение цен, а в благотворительном фонде "Пацієнти України" заявляют: такая концентрация влияния негативно отражается на благосостоянии граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала исполнительный директор фонда Инна Иваненко в своем интервью для издания "Факты".

"Это негативно сказывается на ценах и на пациентах. Мы против любых монополий, ведь это противоречит конкуренции и приводит к удержанию сверхвысоких цен", - заявила Иваненко.

Реформа рынка лекарственных средств, которая продолжается с начала 2025 года, пока не оправдала надежд пациентов. По словам исполнительного директора БФ "Пацієнти України", несмотря на амбициозные цели - обеспечение прозрачности цен и повышение доступности лекарств - реальные результаты остаются незаметными. Запланированный на 2027 год запуск нового органа государственного контроля до сих пор не гарантирует быстрых изменений.

Иваненко настаивает, что Министерство здравоохранения должно осуществить ряд шагов для стабилизации цен в аптеках и приведения их к адекватному рыночному уровню. Среди таких шагов - разрешение на продажу безрецептурных препаратов в супермаркетах и на заправках, как это практикуется в других европейских странах, а также введение параллельного импорта.

"Европейский опыт показывает, что это способствует снижению цен на лекарства. В первую очередь, дорогих препаратов, необходимых для пациентов с тяжелыми заболеваниями. В Украине такие препараты стоят дороже, чем в европейских странах", - добавляет эксперт.

На фоне реформы фармацевтического рынка желаемое снижение цен пока не произошло. Более того, задержки в государственных закупках лекарств только усугубляют кризис. Иваненко приводит пример компании, которая выиграла крупные тендеры на лекарства для пациентов с онкологическими заболеваниями, но не выполнила обязательств: препараты до сих пор не поставлены, а люди остаются без лечения.

"Пациенты без лекарств, вынуждены искать их за рубежом и выезжать на лечение", - заявила Иваненко, отметив, что фонд постоянно фиксирует обращения людей о необходимости самостоятельно покупать препараты, которые должны быть доступны в больницах бесплатно.

В "Пацієнти України" заявляют, что открыты к диалогу с Минздравом и уже работают над продвижением изменений, которые могут уменьшить стоимость препаратов и сделать рынок более справедливым. В то же время организация продолжает поддерживать больницы в кризисных ситуациях и пациентов с тяжелыми заболеваниями, когда государство не справляется с обеспечением.

Напомним, с начала 2025 года в Украине продолжается реформа фармацевтического рынка, предусматривающая введение предельных наценок, реферирование цен и создание Национального каталога лекарственных средств. Несмотря на это, рынок остается высококонцентрированным: более 70% контролируют несколько сетей. Аптечные сети массово используют ФЛП-модель, платя лишь 0,2-0,25% налога на прибыль, что приводит к миллиардным потерям бюджета. На фоне этого дефицит государственного финансирования закупок лекарств оценивается в более чем 8 млрд грн.

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Тож Супрун була "дохтур смерть" зі своїми доступними ліками, пакунками малюка і боротьбою з фарммафієй...Тепер їж-ТЕ...
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22.07.2025 17:05 Ответить
У відповідь треба дозволити продаж бензину в аптеках
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22.07.2025 17:11 Ответить
Читав, в Греції неможливо відкрити нову аптеку без багаторічних домовленностей. Я не знаю чому так. Але я бачу що в нас їх вже приблизно по аптеці на багатоповерхівку. Яким чином вони всі економічно існують? Висновок може бути тільки один- за рахунок величезної маржі. Бо я не вірю в альтруізм власників мереж. Раніше я підозрював що аптеки це осередки торгівлі наркотою. Думав, а як інакше існувати з такою конкуренцією. Зараз розумію що все набагато простіше. Купив дешево- продав дорого.
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22.07.2025 17:25 Ответить
Закликають корупціонерів. які мають за мету монополізувати все, до чого рука дотягнеться, не робити цього. Поржать не пробували? Бо Супрун вже позбулись. Тільки ржать залишилось. Але не надовго. Бо клоуни при вдалі заборонять скоро.
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22.07.2025 17:28 Ответить
Цікаво, на якій автівці їздить ця Іваненко, що їй так болить за "добробут громадян", аж їсти не може? Дешевше 40 тис євро, не знаєте?
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22.07.2025 17:31 Ответить
Було цікаво порівняти ціни в Україні і в Польщі. Обрав Detrolex 1000 30 таблеток. В Польщі при перерахунку зі Злотого в Грн середня ціна 414 грн, в Україні (Київ) найнижча 490, найбільша 600. Середня приблизно 527 грн. Різниця більше 20%. Це багато. В чому справа? Вартість ведення бізнесу в Україні, чи жадібність аптек? Для перевірки подивився ціну у файному місті Львів. І о диво, ціна 311, 322 грн, навіть в тих самих аптеках, що в Києві продають по 527 грн. Тобто, серяк з Польщі (ок, паралельний імпорт) змушує аптечні мережі знижувати ціну і Львові. До Києва серяк не доїздить, тож можна "дерти" в три шкури. Висновок - ще є місце для нових гравців, бо ринок недостатньо конкурентний. Питання до Уряду. Паралельний імпорт дійсно вирішує проблему. Памперси в Розетці з доставкою з Польщі за тиждень (продавець саме Розетка) на 50% дешевше ніж в аптеці і на 25% дешевше ніж в Метро.
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22.07.2025 19:05 Ответить
Випередили.
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22.07.2025 19:09 Ответить
Дозволити всім паралельний імпорт,тільки це зменшить монополію фарммафії.
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22.07.2025 19:07 Ответить
 
 