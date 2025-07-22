"Пацієнти України" призывают Минздрав спасти рынок лекарств от монополии

Пока Украина реформирует фармрынок, пациенты продолжают платить все больше за базовые лекарства. Рекордную долю аптечного рынка - почти 70% - сегодня контролирует несколько сетевых игроков. По мнению экспертов, это сдерживает снижение цен, а в благотворительном фонде "Пацієнти України" заявляют: такая концентрация влияния негативно отражается на благосостоянии граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала исполнительный директор фонда Инна Иваненко в своем интервью для издания "Факты".

"Это негативно сказывается на ценах и на пациентах. Мы против любых монополий, ведь это противоречит конкуренции и приводит к удержанию сверхвысоких цен", - заявила Иваненко.

Реформа рынка лекарственных средств, которая продолжается с начала 2025 года, пока не оправдала надежд пациентов. По словам исполнительного директора БФ "Пацієнти України", несмотря на амбициозные цели - обеспечение прозрачности цен и повышение доступности лекарств - реальные результаты остаются незаметными. Запланированный на 2027 год запуск нового органа государственного контроля до сих пор не гарантирует быстрых изменений.

Иваненко настаивает, что Министерство здравоохранения должно осуществить ряд шагов для стабилизации цен в аптеках и приведения их к адекватному рыночному уровню. Среди таких шагов - разрешение на продажу безрецептурных препаратов в супермаркетах и на заправках, как это практикуется в других европейских странах, а также введение параллельного импорта.

"Европейский опыт показывает, что это способствует снижению цен на лекарства. В первую очередь, дорогих препаратов, необходимых для пациентов с тяжелыми заболеваниями. В Украине такие препараты стоят дороже, чем в европейских странах", - добавляет эксперт.

На фоне реформы фармацевтического рынка желаемое снижение цен пока не произошло. Более того, задержки в государственных закупках лекарств только усугубляют кризис. Иваненко приводит пример компании, которая выиграла крупные тендеры на лекарства для пациентов с онкологическими заболеваниями, но не выполнила обязательств: препараты до сих пор не поставлены, а люди остаются без лечения.

"Пациенты без лекарств, вынуждены искать их за рубежом и выезжать на лечение", - заявила Иваненко, отметив, что фонд постоянно фиксирует обращения людей о необходимости самостоятельно покупать препараты, которые должны быть доступны в больницах бесплатно.

В "Пацієнти України" заявляют, что открыты к диалогу с Минздравом и уже работают над продвижением изменений, которые могут уменьшить стоимость препаратов и сделать рынок более справедливым. В то же время организация продолжает поддерживать больницы в кризисных ситуациях и пациентов с тяжелыми заболеваниями, когда государство не справляется с обеспечением.

Напомним, с начала 2025 года в Украине продолжается реформа фармацевтического рынка, предусматривающая введение предельных наценок, реферирование цен и создание Национального каталога лекарственных средств. Несмотря на это, рынок остается высококонцентрированным: более 70% контролируют несколько сетей. Аптечные сети массово используют ФЛП-модель, платя лишь 0,2-0,25% налога на прибыль, что приводит к миллиардным потерям бюджета. На фоне этого дефицит государственного финансирования закупок лекарств оценивается в более чем 8 млрд грн.