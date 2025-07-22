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Новини Зниження цін на ліки в аптеках
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"Пацієнти України" закликають МОЗ врятувати ринок ліків від монополії

Монополія на ринку ліків

Поки Україна реформує фармринок, пацієнти продовжують платити все більше за базові ліки. Рекордну частку аптечного ринку – майже 70% – сьогодні контролює кілька мережевих гравців. На думку експертів, це стримує зниження цін, а у благодійному фонді "Пацієнти України" заявляють: така концентрація впливу негативно відображається на добробуті громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла виконавча директорка фонду Інна Іваненко в своєму інтерв'ю для видання "Факти".

"Це негативно позначається на цінах і на пацієнтах. Ми проти будь-яких монополій, адже це суперечить конкуренції та призводить до утримання надвисоких цін", – заявила Іваненко.

Реформа ринку лікарських засобів, що триває з початку 2025 року, поки що не виправдала сподівань пацієнтів. За словами виконавчої директорки БФ "Пацієнти України", попри амбітні цілі – забезпечення прозорості цін і підвищення доступності ліків – реальні результати залишаються непомітними. Запланований на 2027 рік запуск нового органу державного контролю досі не гарантує швидких змін.

Іваненко наполягає, що Міністерство охорони здоров’я має здійснити низку кроків для стабілізації цін в аптеках та приведення їх до адекватного ринкового рівня. Серед таких кроків – дозвіл на продаж безрецептурних препаратів у супермаркетах і на заправках, як це практикується в інших європейських країнах, а також запровадження паралельного імпорту.

"Європейський досвід показує, що це сприяє зниженню цін на ліки. В першу чергу, дорогих препаратів, необхідних для пацієнтів з тяжкими захворюваннями. В Україні такі препарати коштують дорожче, ніж в європейських країнах", – додає експертка.

На тлі реформи фармацевтичного ринку бажане зниження цін поки не відбулося. Щобільше, затримки в державних закупівлях ліків лише поглиблюють кризу. Іваненко наводить приклад компанії, яка виграла великі тендери на ліки для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, але не виконала зобов’язань: препарати досі не поставлені, а люди залишаються без лікування.

"Пацієнти без ліків, змушені шукати їх за кордоном та виїздити на лікування", – заявила Іваненко, зазначивши, що фонд постійно фіксує звернення людей щодо необхідності самостійно купувати препарати, які мали б бути доступні в лікарнях безкоштовно.

У "Пацієнтах України" заявляють, що відкриті до діалогу з МОЗ і вже працюють над просуванням змін, які можуть зменшити вартість препаратів і зробити ринок справедливішим. Водночас організація продовжує підтримувати лікарні в кризових ситуаціях і пацієнтів із важкими захворюваннями, коли держава не справляється з забезпеченням.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні триває реформа фармацевтичного ринку, що передбачає запровадження граничних націнок, реферування цін та створення Національного каталогу лікарських засобів. Попри це, ринок залишається висококонцентрованим: понад 70% контролюють кілька мереж. Аптечні мережі масово використовують ФОП-модель, сплачуючи лише 0,2–0,25% податку на прибуток, що призводить до мільярдних втрат бюджету. На тлі цього дефіцит державного фінансування закупівель ліків оцінюється у понад 8 млрд грн.

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ліки (1348) ціни (4102) монополія (137)


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Тож Супрун була "дохтур смерть" зі своїми доступними ліками, пакунками малюка і боротьбою з фарммафієй...Тепер їж-ТЕ...
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22.07.2025 17:05 Відповісти
У відповідь треба дозволити продаж бензину в аптеках
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22.07.2025 17:11 Відповісти
Читав, в Греції неможливо відкрити нову аптеку без багаторічних домовленностей. Я не знаю чому так. Але я бачу що в нас їх вже приблизно по аптеці на багатоповерхівку. Яким чином вони всі економічно існують? Висновок може бути тільки один- за рахунок величезної маржі. Бо я не вірю в альтруізм власників мереж. Раніше я підозрював що аптеки це осередки торгівлі наркотою. Думав, а як інакше існувати з такою конкуренцією. Зараз розумію що все набагато простіше. Купив дешево- продав дорого.
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22.07.2025 17:25 Відповісти
Закликають корупціонерів. які мають за мету монополізувати все, до чого рука дотягнеться, не робити цього. Поржать не пробували? Бо Супрун вже позбулись. Тільки ржать залишилось. Але не надовго. Бо клоуни при вдалі заборонять скоро.
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22.07.2025 17:28 Відповісти
Цікаво, на якій автівці їздить ця Іваненко, що їй так болить за "добробут громадян", аж їсти не може? Дешевше 40 тис євро, не знаєте?
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22.07.2025 17:31 Відповісти
 
 