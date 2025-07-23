Финансовая помощь Украине зависит от независимости антикоррупционных институтов, – еврокомиссар Домбровскис

Дальнейшие пакеты макрофинансовой помощи ЕС для Украины будут зависеть от соблюдения принципов прозрачности и демократии, реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, который курирует финансовую помощь Украине, передает Liga.net со ссылкой на FT.

"Наша нынешняя финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ и демократического управления. То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией", - сказал Домбровскис.

Он назвал НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру "крайне важными для программы реформ" и подчеркнул, что эти органы должны действовать без политического влияния, чтобы "сохранить доверие общественности".

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Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала поправки в законодательство, которые лишают независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), возвращая их под полный контроль Офиса генпрокурора. В тот же день этот законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

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