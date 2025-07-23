РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12888 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
75 1

Финансовая помощь Украине зависит от независимости антикоррупционных институтов, – еврокомиссар Домбровскис

домбровскіс

Дальнейшие пакеты макрофинансовой помощи ЕС для Украины будут зависеть от соблюдения принципов прозрачности и демократии, реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, который курирует финансовую помощь Украине, передает Liga.net со ссылкой на FT.

"Наша нынешняя финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ и демократического управления. То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией", - сказал Домбровскис.

Он назвал НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру "крайне важными для программы реформ" и подчеркнул, что эти органы должны действовать без политического влияния, чтобы "сохранить доверие общественности".

Читайте также: Атака на НАБУ ставит под угрозу инвестиции в украинскую оборонную промышленность Украины, - ОЭСР

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала поправки в законодательство, которые лишают независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), возвращая их под полный контроль Офиса генпрокурора. В тот же день этот законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Подробнее читайте в материале: Как Зеленский пошел в наступление на антикоррупционные органы и молниеносно их снес

Автор: 

НАБУ (4344) Домбровскис Валдис (81) Еврокомиссия (1491) САП (2124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заморозить нахрен всю помощь, она идет на социалку, пусть зе идиоты 73% поголодают или съедят своего бога зелю. ВСУ финансируется с наших налогов и не пострадает
показать весь комментарий
23.07.2025 16:11 Ответить
 
 