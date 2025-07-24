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Новости взрывы в Черкассах
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В Черкассах в результате ракетного удара повреждено 300 могил: враг, вероятно, целился по Аллее героев. ФОТОрепортаж

В Черкассах в результате утренней атаки повреждено городское кладбище - разрушено около 300 могил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Общественному сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

По словам Бондаренко, одной из возможных целей атакующих могла быть Аллея Героев, расположенная всего в 50 метрах от места попадания.

"Сегодня то, что произошло, - это настоящее издевательство над памятью наших отцов, наших дедов и тех, кто похоронен здесь. Возможно, враг целенаправленно пытался поражать Аллею Героев", - отметил он в своем комментарии городским СМИ.

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Черкассы в ночь на 24 июля атаковали ракетами Обновлено
Черкассы в ночь на 24 июля атаковали ракетами Обновлено
Черкассы в ночь на 24 июля атаковали ракетами Обновлено
Черкассы в ночь на 24 июля атаковали ракетами Обновлено

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обстрел (28678) Черкассы (858) Черкасская область (97) Черкасский район (45)


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Кацапські виродки вже й з мертвими воюють!
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24.07.2025 13:40 Ответить
Вони воюють з усім, що нам дорого. Нашою пам'яттю, ідентичністю, мовою, історією ...
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24.07.2025 14:11 Ответить
Для малороских ждунів та ухилянтів:

"І нє надєйтєь!
Кацапи, коли прийдуть, то й з землі українців викопають !"

.
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24.07.2025 14:16 Ответить
 
 