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В Черкассах в результате ракетного удара повреждено 300 могил: враг, вероятно, целился по Аллее героев. ФОТОрепортаж
В Черкассах в результате утренней атаки повреждено городское кладбище - разрушено около 300 могил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Общественному сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.
По словам Бондаренко, одной из возможных целей атакующих могла быть Аллея Героев, расположенная всего в 50 метрах от места попадания.
"Сегодня то, что произошло, - это настоящее издевательство над памятью наших отцов, наших дедов и тех, кто похоронен здесь. Возможно, враг целенаправленно пытался поражать Аллею Героев", - отметил он в своем комментарии городским СМИ.
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