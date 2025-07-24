В Черкассах в результате ракетного удара повреждено 300 могил: враг, вероятно, целился по Аллее героев. ФОТОрепортаж

В Черкассах в результате утренней атаки повреждено городское кладбище - разрушено около 300 могил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Общественному сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

По словам Бондаренко, одной из возможных целей атакующих могла быть Аллея Героев, расположенная всего в 50 метрах от места попадания.

"Сегодня то, что произошло, - это настоящее издевательство над памятью наших отцов, наших дедов и тех, кто похоронен здесь. Возможно, враг целенаправленно пытался поражать Аллею Героев", - отметил он в своем комментарии городским СМИ.

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