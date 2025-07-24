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Новости взрывы в Черкассах
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Ракетный удар по Черкассам: в нескольких местах города пожары, 7 пострадавших, средии них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

пожежа

Российские оккупанты ночью 24 июля атаковали Черкассы ракетами, раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. По предварительным данным, шестеро травмированных", - говорится в публикации.

Все службы работают, отметил Табурец.

Впоследствии он сообщил, что все пожары уже ликвидированы. Угрозы для населения нет.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что в результате российской атаки семеро пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, среди них один ребенок.

"По состоянию на данный момент спасатели уже ликвидировали пожары", - добавил мэр города.

Черкаси
Черкаси
Черкаси
Черкаси
Черкаси
Черкаси
Черкаси

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Автор: 

обстрел (28678) ракеты (3667) Черкассы (858) Черкасская область (96) Черкасский район (45)


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Трамп дав п***у карт-бланш...
Але передачу петріотів перенесли на весну 2026...може..
Це моя Батьківщина😥😥😥
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24.07.2025 06:32 Ответить
Ты выбрал Зелю а спрашиваешь Трампа?
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24.07.2025 08:53 Ответить
До 2026 року вони вже стануть не в пригоді! Сьогодні, тут і зараз - зараза рижа!
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24.07.2025 09:11 Ответить
Що за ракети які дістали до Черкас? Зльоту тушок здається не було.
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24.07.2025 07:19 Ответить
Пишуть, що це були Іскандери-К. В 4:10 ранку 4 сильні вибухи.
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24.07.2025 08:01 Ответить
Це ви питаєте у прутня чи вальки червоні труси??
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24.07.2025 09:07 Ответить
Рашисти варвари в яких нічого не змінилось ,на жаль деякі самодури вірят що з чортами можна домовитись ,тому так побігли на стамбульські так звані переговори ,насправді ці переговори хіба що про обмін полоненами і поверненням дітей можна проводити на рівні "червоного хреста" а не секретаря РНБО.
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24.07.2025 08:52 Ответить
Коригувальники працюють разом з московітами!
Для їх покарання, стефанчуки-зеленський-група немічних з Будинку Уряду Держсекретарів, упродовж, майже 4 років, ніяк не вносять дієвих Змін до ККУ, а ось щодо НАБУ і САП, то за 5-7годин, у ТУРБОРЕЖИМІ, наваляли такої галіматні, що на весь Світ обгадилися!!
Коригувальники, їх не убивають, а виключно, Українців!
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24.07.2025 09:06 Ответить
Та ні, Ви що!
Ось так виглядають в реаліях "мирні ініціативи" так званих руснявських "миротворчих" робочих груп, про які так пафосно горлопанили рашисти після перемовив у Стамбулі 23.07.2025 року, запевняючи весь Світ у тому, шо вони "докладуть максимальних зусиль задя миру в Україні"! Ось він, їх рузький мир!
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24.07.2025 09:10 Ответить
 
 