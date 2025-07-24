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Ракетный удар по Черкассам: в нескольких местах города пожары, 7 пострадавших, средии них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью 24 июля атаковали Черкассы ракетами, раздавались взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. По предварительным данным, шестеро травмированных", - говорится в публикации.
Все службы работают, отметил Табурец.
Впоследствии он сообщил, что все пожары уже ликвидированы. Угрозы для населения нет.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что в результате российской атаки семеро пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, среди них один ребенок.
"По состоянию на данный момент спасатели уже ликвидировали пожары", - добавил мэр города.
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Але передачу петріотів перенесли на весну 2026...може..
Це моя Батьківщина😥😥😥
Для їх покарання, стефанчуки-зеленський-група немічних з Будинку Уряду Держсекретарів, упродовж, майже 4 років, ніяк не вносять дієвих Змін до ККУ, а ось щодо НАБУ і САП, то за 5-7годин, у ТУРБОРЕЖИМІ, наваляли такої галіматні, що на весь Світ обгадилися!!
Коригувальники, їх не убивають, а виключно, Українців!
Ось так виглядають в реаліях "мирні ініціативи" так званих руснявських "миротворчих" робочих груп, про які так пафосно горлопанили рашисти після перемовив у Стамбулі 23.07.2025 року, запевняючи весь Світ у тому, шо вони "докладуть максимальних зусиль задя миру в Україні"! Ось він, їх рузький мир!