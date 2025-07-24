Ракетный удар по Черкассам: в нескольких местах города пожары, 7 пострадавших, средии них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью 24 июля атаковали Черкассы ракетами, раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. По предварительным данным, шестеро травмированных", - говорится в публикации.

Все службы работают, отметил Табурец.

Впоследствии он сообщил, что все пожары уже ликвидированы. Угрозы для населения нет.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что в результате российской атаки семеро пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, среди них один ребенок.

"По состоянию на данный момент спасатели уже ликвидировали пожары", - добавил мэр города.















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